DSÖ'den alkollü içecek çağrısı: Vergiler artırılsın, ölümler azalsın

6 Aralık 2023 10:01 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:38

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), alkol ve şekerli tatlandırılmış içecekler gibi sağlıksız ürünlere uygulanan küresel vergi oranının düşük olduğunu gösteren yeni veriler açıkladı.

DSÖ'nün yaptığı açıklamada, çoğu ülkenin sağlıklı davranışları özendirmek amacıyla vergi politikalarını yeterince kullanmadığı ifade edildi.

ALKOLDEN KAYNAKLANAN ÖLÜMLER

Açıklamada, alkolden kaynaklanan ölümlerin yılda 2,6 milyon kişi, sağlıksız beslenmeden kaynaklanan ölümlerin ise 8 milyondan fazla kişi olduğuna dikkat çekilerek, alkol ve sağlıksız içeceklerin vergilendirilmesinin bu ölümleri azaltabileceği vurgulandı.

DSÖ'nün, bu tür içecekleri vergilendiren ülkelerin yarısının içme suyuna da vergi uyguladığı, ancak DSÖ'nün bunun aksini önerdiği belirtildi. Açıklamada, 108 ülkenin bu tür içeceklere vergi uyguladığı, ancak dünya genelinde ortalama tüketim vergisinin, içecek fiyatının yalnızca yüzde 6,6'sını oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, en az 148 ülkenin alkollü içecekler için ulusal düzeyde tüketim vergisi uyguladığı, ancak şarap için özel tüketim vergisinden muafiyet uygulanan en az 22 ülkenin bulunduğu ifade edildi.

"VERGİLER, ŞİDDETİN VE KAZALARIN ÖNLENMESİNE YARDIMCI OLUR"

Açıklamada, DSÖ direktörlerinden Dr. Rudiger Krech'in konuyla ilgili, "Sağlıksız ürünlerin vergilendirilmesi daha sağlıklı nüfuslar oluşturur. Daha az hastalık ve zayıflama ve kamu hizmetlerinin sağlanması için hükümetlere gelir gibi getirilerle toplum genelinde olumlu bir dalgalanma etkisi meydana getirir. Alkol söz konusu olduğunda vergiler, şiddetin ve trafik kazalarının önlenmesine de yardımcı olmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Litvanya gibi ülkelerde alkol vergisini artıran ülkelerde alkol kaynaklı hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin azaldığına dair bilgiler de paylaşıldı. DSÖ, tüm şekerli tatlandırılmış ve alkollü içecekler için tüketim vergisi uygulanmasını tavsiye ederek, bu konuda ülkeleri desteklemek amacıyla bir teknik kılavuz yayınladı.