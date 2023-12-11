DSÖ’den Gazze için karar tasarısı: "Acil, sürekli ve engelsiz insani yardım geçişi"oy birliğiyle kabul edildi

11 Aralık 2023 09:06 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:09

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönetim kurulundaki 34 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık durumuna ilişkin Yürütme Kurulu Özel Oturumunda bir araya geldi. Toplantıda yapılan oylamada, Gazze Şeridi’ne "Acil, sürekli ve engelsiz insani yardım geçişi" çağrısında bulunan karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Afganistan, Fas, Katar ve Yemen tarafından sunulan karar tasarısında, sivil halka ilaç ve tıbbi malzeme tedariki ve ikmali ile özgürlüklerinden mahrum bırakılan tüm insanların tıbbi tedaviye erişiminin sağlanması talep edilirken, hastalara Gazze Şeridi’nden çıkış izni verilmesi çağrısında bulunuluyor.

BM Güvenlik Konseyi'nde 8 Aralık’ta yapılan oylamada, Gazze Şeridi’nde acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını veto eden ABD, söz konusu karar metni üzerindeki uzlaşıya karşı çıkmadı ancak "önemli çekinceleri" olduğunu belirterek, "karar tasarısındaki denge eksikliğinden üzüntü duyduğunu" ifade etti.

“BUGÜNE KADAR ÜYE DEVLETLERİN DİĞER PLATFORMLARDA BAŞARAMADIĞI BİR ŞEYİ BAŞARDINIZ”

Karar tasarısının kabul edilmesinin ardından konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üye devletlere teşekkür ederek, “Bugüne kadar üye devletlerin diğer platformlarda başaramadığı bir şeyi başardınız: İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında iki ay önce başlayan çatışmaya ilişkin ilk uzlaşı kararı. Kolay olmadığını biliyorum ama buna değdi” dedi.

Üye devletleri iş birliği yapmaya ve uzlaşmaya istekli oldukları için takdir eden Ghebreyesus, “Parçalanmış ve bölünmüş dünyamızda, en zor konularda bile ortak bir zemin bulmanın hala mümkün olduğunu gösterdiniz. Elbette bu kararın kabul edilmesi sadece bir başlangıç noktası. Krizi çözüme kavuşturmaz. Ancak üzerine inşa edilecek bir platform. Ben ve meslektaşlarımın bu kararı elimizden gelen en iyi şekilde uygulayacağımıza dair size söz veriyorum” diye konuştu.

Ateşkes olmadan barışın olmayacağını, barış olmadan da sağlığın olmayacağını ifade eden Ghebreyesus, “Tüm üye devletleri, özellikle de en fazla nüfuza sahip olanları, bu çatışmanın bir an evvel sona erdirilmesi için ivedilikle çalışmaya davet ediyorum. Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması çağrımı yineliyorum. Bir kez daha sağlık tesislerinin saldırıya uğramaması ve proaktif bir şekilde korunması çağrısında bulunuyorum. Tüm taraflara insani yardımların ve insani yardım çalışanlarının hızlı, güvenli ve engelsiz erişimini kolaylaştırmaları çağrısında bulunmaya devam ediyorum” dedi.

“BİR GÜN SİLAHLAR SUSACAK VE BOMBALAR GÖKTEN DÜŞMEYİ BIRAKACAK”

Bir gün silahların susacağını ve bombaların gökten düşmeyi bırakacağını ifade eden Ghebreyesus, “Her zaman olduğu gibi, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarının en çok ihtiyaç duyduğu ilaç, bir kamyonla götürebileceğimiz ya da bir şırıngayla uygulayabileceğimiz bir ilaç değildir. En değerli ve çoğu zaman da en nadir bulunan ilaç umuttur” dedi.