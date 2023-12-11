Milletler Arası Hukuk Uzmanı: ABD, veto ile İsrail’in suçlarına ortak oluyor

11 Aralık 2023 05:26 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 05:28

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Kararı gazetemize değerlendiren Milletlerarası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner, ABD’nin işlenen katliam ve soykırım suçuna devam edebilmesi için hâlâ İsrail’e fırsat verdiğini ifade etti. Erkiner, “ABD, BM’de katliamın durdurulması için istenen ateşkese veto oyu vererek, ‘İsrail’e yapmakta olduğuna devam etmen için bütün dünyanın aksine ilave zaman tanıyorum. Sivilleri, kadınları ve çocukları öldürebilmen için bütün dünyaya rağmen zaman veriyorum’ dedi” değerlendirmesinde bulundu.

BÜTÜN MAKYAJINI AKITTI

ABD’nin bütün dünyanın gözleri önünde İsrail’in tüm suçlarına destek olmaya devam ettiğini ifade eden Erkiner, sözlerine şöyle devam etti: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8,5 milyar insanın aklıyla alay eder gibi ‘İsrail’in çocukları isteyerek, bilerek öldürdüğüne dair bir kanaate ulaşamadık’ dedi. ABD’li bakan bunu söyleyerek bütün makyajını akıttı. Artık uluslararası hukukta olmayan gerekçeleri uydurmaya başladılar. Uluslararası hukukta ihlal ve isnat unsuru vardır, kusur unsuru yoktur. Uluslararası hukukta olmayan cümleleri kullanmaya başladılar.

UCM YARGILAYABİLİR

Doç. Dr. Erkiner, veto kararının ABD’nin İsrail’in uluslararası sorumluluğuna katılmasını sağlayacağını belirterek “Buna ‘uluslararası hukukta bir devletin sorumluluğuna bir başka devletin katılması’ denir. ABD, İsrail’in Gazze’de işlediği suça katılmaktadır. Bu, işlenen uluslararası haksız fiile yardım ve destek olunmasıdır. Herkes, Uluslararası Ceza Mahkemesine, ABD Başkanı, ABD Dışişleri Bakanı ve ABD’nin BM’deki diplomatı hakkında, ceza sorumlulukları nedeniyle başvuruda bulunabilir. Savcı da dava açıp açmayacağına karar verir, davayı açıp yargılayabilir” diye konuştu.