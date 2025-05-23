Dünya güneş fırtınasıyla karşı karşıya: İnternetin çökmesi bekleniyor

Dünya, son yılların en şiddetli güneş fırtınasıyla yüzleşmeye hazırlanıyor. NASA, bu hafta Güneş’ten kaynaklanacak büyük bir jeomanyetik fırtınanın, internet altyapısını, iletişim uydularını ve elektrik şebekelerini ciddi şekilde etkileyebileceği yönünde uyarıda bulundu.

Bilim insanları, bu hafta Dünya'yı vurması beklenen şiddetli bir güneş fırtınası nedeniyle küresel ölçekte internet kesintisi, iletişim arızaları ve elektrik şebekesi çöküşleri yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ABD SENARYOSU KORKUTTU

Uzay hava olaylarının etkilerini analiz etmek üzere düzenlenen simülasyon tatbikatında ortaya çıkan senaryo ise endişe verici. ABD merkezli tatbikatta, dev bir güneş fırtınası sonucu ülke genelinde internetin tamamen çökmesi, özellikle doğu yakasında ise haftalarca süren bağlantı kesintileri yaşanması öngörüldü. Elektrik şebekelerinin büyük bölümü devre dışı kaldı.

NASA VE DHS ORTAK TATBİKAT DÜZENLEDİ

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), NASA ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) katılımıyla yapılan "güneş fırtınası acil durum tatbikatı", Dünya’yı hedef alan güçlü bir X-sınıfı güneş patlaması senaryosu üzerine kuruldu. Tatbikatta, uydu bağlantıları koptu, GPS sistemleri devre dışı kaldı, hava trafiği durdu ve banka altyapıları çöktü.

İNTERNET ALTYAPISI ÇÖKEBİLİR

En kritik bulgu ise küresel internet altyapısının, özellikle okyanus altı fiber kabloların, güneşten gelen yüklü parçacık akımlarına karşı son derece savunmasız olduğu. Bilim insanlarına göre, patlamanın etkisiyle yaşanacak elektromanyetik dalga, ana sunucuları yakabilir, veri merkezlerini işlemez hale getirebilir, hatta bulut tabanlı sistemlerin küresel olarak erişilemez hale gelmesine neden olabilir.

"30 dakika bile haber alamazsak kaos başlar" uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle sağlık, savunma ve finans sektörlerinde felaket senaryolarının gerçek olabileceğini kaydetti.

Tatbikatta uygulanan senaryoya göre, güneşten gelen güçlü plazma atımı (CME), Dünya’nın manyetik alanını geçici olarak bozuyor. Bu bozulma sırasında elektrik kesintileri, GPS sapmaları, telsiz ve radyo iletişiminde blokajlar yaşanıyor. ABD’nin doğu yakasında bir hafta süren internet ve elektrik kesintisi, ülke genelinde seyahat kaosu, tıbbi sistemlerin felci ve bankacılık altyapısının çökmesi gibi zincirleme etkiler tetikleniyor.

NASA: BU DAHA BAŞLANGIÇ

NASA’nın 14 Mayıs’ta tespit ettiği X2.7 sınıfı patlama, Avrupa ve Asya’da kısa süreli radyo kesintilerine neden oldu. Ajans, bu patlamanın sadece bir başlangıç olduğunu, önümüzdeki günlerde daha güçlü güneş fırtınalarının beklendiğini duyurdu.