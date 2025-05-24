Dünya izledi, Türkiye parladı: COBRA II ve ARMA 8X8 Japonya’da göz kamaştırdı!

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi firmalarından Otokar, Japonya’nın Chiba kentinde düzenlenen DSEI Japan 2025 fuarında zırhlı kara araçları COBRA II ve ARMA 8X8’i tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. Otokar, fuar kapsamında Japonya pazarına ilk adımını atarken, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Japonya’nın Chiba kentinde düzenlenen DSEI 2025 savunma fuarında sahneye çıkan Türkiye, zırhlı gücüyle adeta gövde gösterisi yaptı. Otokar’ın yeni nesil zırhlı araçları COBRA II ve ARMA 8X8, dünyanın dört bir yanından gelen askeri yetkililerin ve savunma uzmanlarının ilgi odağı oldu.

Uzakdoğu pazarına ilk kez bu denli güçlü bir giriş yapan Türk savunma sanayii, Japonya’da teknoloji, tasarım ve operasyonel kabiliyet anlamında ezber bozdu.

OTOKAR: 70'TEN FAZLA KULLANICI, 40'TAN FAZLA ÜLKE

Otokar Askeri Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, “33 binden fazla askeri aracımız şu anda 40’tan fazla ülkede, 70’ten fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. DSEI Japonya, yeni iş birlikleri için büyük bir fırsat. Japon Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına cevap vermeye hazırız” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN KARA GÜCÜNÜ TEMSİL EDİYOR

Fuarda, COBRA II aracı KESKİN taret sistemiyle; ARMA 8X8 ise 30 mm MIZRAK taretle donatılmış olarak sergilendi. Otokar’ın bu iki aracı, hem üstün mobilite hem de yüksek koruma özellikleri ile Japonya gibi gelişmiş pazarların ilgisini çekmeyi başardı.

COBRA II, yüksek balistik ve mayın koruması, modüler görev yapısı ve çok yönlü görev uyumluluğu ile öne çıkarken; ARMA 8X8 ise zorlu iklim koşullarında barış koruma ve insani yardım operasyonları için özel olarak tasarlandı.

NATO VE BM ONAYLI GÜVEN

Otokar, NATO ve Birleşmiş Milletler’in tercih ettiği tedarikçilerden biri olarak, üretim gücünü ve mühendislik yetkinliğini sahada kanıtlamaya devam ediyor. ARMA ve COBRA platformları, farklı görevler için Zırhlı Personel Taşıyıcı, Keşif Aracı, Komuta Kontrol Aracı, Tıbbi Tahliye Aracı gibi varyantlara dönüştürülebiliyor.