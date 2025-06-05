Dünya Türkiye’yi seçti! BM Konseyi’nde yeni dönem başlıyor

Küresel diplomasi sahnesinde tarihi bir an yaşandı. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in en kilit organlarından biri olan Ekonomik ve Sosyal Konsey'e (ECOSOC) 174 ülkenin oyunu alarak seçildi.

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, 174 ülkenin desteğiyle BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) üyeliğine seçildi. Türkiye, 2026-2028 döneminde Konsey’de görev alacak.

YILDIZ'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ECOSOC üyeliğine seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldız, destek veren ülkelere teşekkür ederek, “Küresel kalkınma gündemini ilerletmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BATI AVRUPA GRUBUNDAN SEÇİLDİ

Oylamada Türkiye, “Batı Avrupa ve Diğer Devletler” grubunda yer aldı ve bu bölgeden en yüksek oyu alan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye’nin yanı sıra Avustralya, Finlandiya ve Norveç de bu gruptan ECOSOC üyeliğine seçildi.

GÖREV 2026'DA BAŞLAYACAK

Toplam 18 ülkenin seçildiği oylamada yeni üyeler, 1 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak. ECOSOC, küresel kalkınma, sosyal adalet, sağlık, eğitim ve çevre gibi alanlarda uluslararası politikaların belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.