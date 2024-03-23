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Dünyaca ünlü kahve zincirinde skandal! Tuvalete koydu, içinden çıkanlar mide bulandırdı

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Dünyaca ünlü kahve zincirinde skandal! Tuvalete koydu, içinden çıkanlar mide bulandırdı

Dünya Haberleri

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın tuvaletinde gizli kamera bulundu. Lavabonun altından çıkan kamerada çok sayıda genç kurabana ait görüntüler yakalandı.

Ünlü kahve zinciri Starbucks'taki olayda bir çalışan 31 Ocak'ta lavabonun altında gizli kamera buldu. Tuvaletteki 90'dan fazla kurbanı filme aldığı iddia edilen 35 yaşındaki şüpheli Louie Juarez Jr. tutuklandı.

Juarez, çocuk pornografisi bulundurmak, sesli gizli güvenlik kamerası kurmak ve saldırı tüfeği bulundurmakla suçlandı. Santa Clara İlçesi Ana Hapishanesi'ne gönderildi.

Müfettişler, 30 Ocak sabah 9 ile akşam 7 arasında yaşları 4 ile 85 arasında değişen kurbanların kameralara yakalandığını söyledi. Memur Tanya Hernandez, "Bu videolar çok sayıda genç kurban içeriyor" dedi.

EVİNDEN ÇIKANLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Juarez evinde tutuklandı ve burada polis başka mikro kameralar, bir saldırı tüfeği dahil 20 ateşli silah, ruhsatsız bir silah ve yüksek kapasiteli şarjörler buldu.

Yetkililer Juarez'in görüntüleri internette yayınlayıp yayınlamadığını veya başka birine gönderip göndermediğini bilmiyor. Ayrıca bunu daha önce halka açık yerlerde yapıp yapmadığından da emin değiller.

Müşteriler lavaboya girerken endişelendiklerini ifade ederken Starbucks konuyla ilgili açıklamasında durumun son derece rahatsız edici bir olay olduğunu söyledi.

Bir San Jose sakini olan Scott Picanco, "Ve bu size bunun Starbucks dışında bile ne kadar yaygın olabileceğini düşündürüyor." Başka bir yerel sakin olan Alli Rodriguez ise şunları söyledi: "Yani şimdi halka açık olan her tuvaleti ikinci kez mi düşüneceğim? Gerçekten iğrenç. Ve bu kişinin kendinden utanması gerekir" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
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