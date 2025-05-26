Dünyanın en aktif yanardağı! Yeniden patladı

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı’nda yeniden patlama meydana geldi. Yanardağdan yükselen lavlar 300 metreye kadar ulaştı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı’nda geçtiğimiz aralık ayından bu yana hareketlilik sürüyor.

Hawaii Yanardağ Gözlemevi’ne bugün 23. kez patlayan yanardağdan yükselen lavlar 300 metreye kadar ulaştı. Gözlemevi, hareketliliğin önce kuzey kraterinde başladığını ve yerel saatle 16.50’ye kadar lav "fıskiyelerine" dönüştüğünü belirtti. Güney kraterinde ise 17.15’te daha küçük lav püskürtmeleri başladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise son patlamanın 16.15’te sürekli lav püskürtmeyle başladığını bildirdi.

BİR ÖNCEKİ PATLAMA 16 MAYIS'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Kilauea Yanardağı’nda son patlama serisine 23 Aralık’ta başlamıştı. Çoğu patlama bölümü bir günden kısa sürmüş ve genellikle birkaç günlük duraklamalarla ayrılmıştı. Bir önceki patlama 16 Mayıs sabahı gerçekleşmiş, yüksek lav püskürtmeleriyle başlamış ve yaklaşık 10 saat sonra sona ermişti.