Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünyanın en aktif yanardağı! Yeniden patladı

Dünyanın en aktif yanardağı! Yeniden patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünyanın en aktif yanardağı! Yeniden patladı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı’nda yeniden patlama meydana geldi. Yanardağdan yükselen lavlar 300 metreye kadar ulaştı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı’nda geçtiğimiz aralık ayından bu yana hareketlilik sürüyor.

Hawaii Yanardağ Gözlemevi’ne bugün 23. kez patlayan yanardağdan yükselen lavlar 300 metreye kadar ulaştı. Gözlemevi, hareketliliğin önce kuzey kraterinde başladığını ve yerel saatle 16.50’ye kadar lav "fıskiyelerine" dönüştüğünü belirtti. Güney kraterinde ise 17.15’te daha küçük lav püskürtmeleri başladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise son patlamanın 16.15’te sürekli lav püskürtmeyle başladığını bildirdi.

Dünyanın en aktif yanardağı! Yeniden patladı - 1. Resim

BİR ÖNCEKİ PATLAMA 16 MAYIS'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Kilauea Yanardağı’nda son patlama serisine 23 Aralık’ta başlamıştı. Çoğu patlama bölümü bir günden kısa sürmüş ve genellikle birkaç günlük duraklamalarla ayrılmıştı. Bir önceki patlama 16 Mayıs sabahı gerçekleşmiş, yüksek lav püskürtmeleriyle başlamış ve yaklaşık 10 saat sonra sona ermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karayolu çalışanının üzerine bıçakla yürümüştü! Şüpheli kıskıvrak yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filistinli Nasser kardeşler Cannes’dan ‘En İyi Yönetmen’ ödülüyle döndü - DünyaFilistinli Nasser kardeşler Cannes’dan ödülle döndüForeign Policy yazdı! "Türk silahları ABD pazarını ele geçirdi" - Dünya"Türk silahları ABD pazarını ele geçirdi"Fransa karıştı: Çiftçiler Ulusal Meclis’i traktörlerle bastı - DünyaFransa karıştı: Çiftçiler Ulusal Meclis’i traktörlerle bastıGece 03.00'te evinin tuvaletinde buldu! Boyu 2.5 metre... Uzmanlardan uyarı geldi - DünyaGece 03.00'te evinin tuvaletinde buldu!Trump’tan geri adım: AB’ye gümrük tarifesi için ek süre tanıdı - Dünya"Ekstra zamana ihtiyacımız var" dedi, Trump geri adım attı!Avustralya’da Tesla isyanı: “Elon Musk’ın Tapınağına izin vermeyeceğiz" - DünyaÜlkede Tesla isyanı büyüdü!
Sonraki Haber Yükleniyor...