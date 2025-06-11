Dünyanın en büyüğü! Tek seferde 12 ton su taşıyor... Üretim lisansını aldı

Çin'in "AG600" adı verilen yerli üretimi dünyanın en büyük amfibi uçağı, ulusal sivil havacılık otoritesinden üretim lisansını aldı. Dev uçak 60 tonla kalkış yapabilirken 12 tona kadar da su taşıyabiliyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), seri üretimine başlanacak modele üretim lisansı verdi. Çin Havacılık Sanayi Şirketi (AVIC) tarafından acil durum ve afet kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan amfibi uçak, "Kulong" (su ejderi) kod adıyla anılıyor.

Xinhua'nın haberine göre Uçağın karadan ve denizden havalandığı ilk test uçuşları, 2022'de yapılmıştı. AVIC, mart ayının başında uçağın uçuşa elverişlilik lisansı için gereken tüm uçuş testlerini tamamladığını bildirmişti. CAAC, modelin uçuşa elverişliliğini tescil eden "tip lisansını" 20 Nisan'da vermişti.

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KRİTİK GÖREVLERDE KULLANILACAK

Uçağın, orman yangınlarını söndürme, denizde arama-kurtarma ve diğer kritik acil durum görevlerinde kullanılması hedefleniyor. Tek koridorlu yolcu uçaklarından biraz daha geniş olan AG600, 38,9 metre uzunluğunda ve 11,7 metre yüksekliğinde bir gövdeye sahip. Uçağın kanat açıklığı 38,8 metreye ulaşıyor. 4 bin 500 metre maksimum menzile sahip AG600, kalkış ağırlığı bakımından dünyanın en büyük amfibi uçağı olma özelliğini taşıyor.

12 TONA KADAR SU TAŞIYABİLİYOR

Özel olarak orman yangınlarında kullanılmak üzere geliştirilen "AG600M" modeli, 60 tonla kalkış yapabilirken 12 tona kadar su taşıyabiliyor. AG600, saatte 220 kilometre kadar düşük hızda ve orman seviyesinin 30 ila 50 metre üzerinde uçabiliyor. Uçağın alçak irtifada düşük hızlarda seyredebilmesinin yangın bölgelerine etkin müdahalede avantaj sağlayacağı öngörülüyor.