Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi 50 yumurtalı yemeğini sıraladı. Farklı ülkelerin geleneksel tariflerinin yer aldığı listede Türkiye'den 4 lezzet kendine yer bulurken, bunlardan 3'ü ilk 20'ye girmeyi başardı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Dünya mutfaklarına ait geleneksel yemekleri değerlendiren gastronomi platformu TasteAtlas, Kasım 2026 verilerine göre hazırladığı dünyanın en iyi 50 yumurtalı yemeği listesini yayımladı. Kullanıcıların değerlendirmeleriyle oluşturulan sıralamada Japon mutfağından bir yemek ilk sıraya yerleşirken Türk mutfağından dört farklı tarif de listeye girdi.

Dünyanın en iyi 50 yumurtalı yemeği açıklandı! Türkiye'den 4 lezzet listede

ISPANAKLI YUMURTA 8. SIRAYA YERLEŞTİ

Türkiye'den listeye giren yemekler arasında en yüksek sırayı ıspanaklı yumurta aldı. 4,2 puanla 8. sıraya yerleşen bu lezzeti, 4,1 puanla 14. sıradaki menemen takip etti. Aynı puanı alan çılbır ise 18. sırada kendine yer buldu. Listenin 30. sırasında ise 3,9 puanla kaygana yer aldı.

Dünyanın en iyi 50 yumurtalı yemeği açıklandı! Türkiyeden 4 lezzet listede

ZİRVEDE JAPON MUTFAĞI VAR

Türk mutfağından üç lezzetin ilk 20'ye girmesi dikkat çekerken listenin zirvesinde Japon mutfağından ajitsuke tamago yer aldı. 4,4 puan alan yemek, özellikle ramen çorbasının yanında servis edilen ve soya soslu karışımda bekletilen haşlanmış yumurtalardan oluşuyor.

Dünyanın en iyi 50 yumurtalı yemeği açıklandı! Türkiye'den 4 lezzet listede

İkinci sırada yine 4,4 puanla Yunan mutfağından strapatsada yer aldı. Domates ve yumurtanın bir araya getirilmesiyle hazırlanan yemek, bazı tariflerde beyaz peynir ve baharatlarla da zenginleştiriliyor. İspanya'nın tortilla de Betanzos adlı yemeği ise 4,3 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Patates ve yumurtayla hazırlanan bu tarif, yumuşak ve hafif akışkan iç kısmıyla biliniyor.

TUNUS VE İSPANYA MUTFAĞINDAN LEZZETLER DE LİSTEDE

Listenin devamında Filipinler'den tortang talong 4,3 puanla dördüncü, Tunus'tan shakshouka 4,2 puanla beşinci sırada yer aldı. İspanya'nın huevos rotos yemeği altıncı, Yunanistan'ın staka me ayga tarifi ise yedinci oldu.

Listenin ilerleyen sıralarında İtalya, Japonya, Meksika, İran ve Bulgaristan gibi ülkelerin geleneksel yumurtalı yemekleri de yer aldı. İtalya'dan trüf mantarlı frittata 26'ncı, Meksika'dan huevos rancheros 28'inci, Japonya'dan tamagoyaki 36'ncı sıraya yerleşti. İran'ın kuku sabzi yemeği 43'üncü, Bulgaristan'ın mish-mash tarifi ise 48'inci oldu.

TasteAtlas'ın listesi, yumurtanın farklı ülkelerin mutfaklarında birbirinden farklı tariflerle kullanıldığını ve yalnızca kahvaltıyla sınırlı kalmayan geniş bir yemek kültürünün parçası olduğunu ortaya koydu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala