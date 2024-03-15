El Salvador'da 5 büyüklüğünde deprem oldu! Komşu ülkeler de sallandı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Orta Amerika ülkesi El Salvador'dan geldi. 5 büyüklüğündeki deprem çevre ülkelerden de hissedildi, işte son gelişmeler...
El Salvador, 5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Komşu ülkelerde de hissedilen deprem sonrası ilk veriler paylaşıldı.
MERKEZ ÜSSÜ ÜLKENİN EN KALABALIK ŞEHRİ
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5 büyüklüğündeki depremin ülkenin en kalabalık üçüncü şehri olan, San Miguel'de meydana geldiğini belirtti.
3 ÜLKEDE KUVVETLİ HİSSEDİLDİ
Deprem Guatemala, Honduras ve Nikaragua'dan da hissedildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi