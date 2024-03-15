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Haberler > Dünya > El Salvador'da 5 büyüklüğünde deprem oldu! Komşu ülkeler de sallandı

El Salvador'da 5 büyüklüğünde deprem oldu! Komşu ülkeler de sallandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
El Salvador&#039;da 5 büyüklüğünde deprem oldu! Komşu ülkeler de sallandı
El Salvador, Deprem, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Orta Amerika ülkesi El Salvador'dan geldi. 5 büyüklüğündeki deprem çevre ülkelerden de hissedildi, işte son gelişmeler...

El Salvador, 5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Komşu ülkelerde de hissedilen deprem sonrası ilk veriler paylaşıldı.

MERKEZ ÜSSÜ ÜLKENİN EN KALABALIK ŞEHRİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5 büyüklüğündeki depremin ülkenin en kalabalık üçüncü şehri olan, San Miguel'de meydana geldiğini belirtti.

3 ÜLKEDE KUVVETLİ HİSSEDİLDİ

Deprem Guatemala, Honduras ve Nikaragua'dan da hissedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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