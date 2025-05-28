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Starship uzay aracı havada patladı! Elon Musk hüsrana uğradı

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Elon Musk’ın “tarihi adım” olarak duyurduğu Starship fırlatması yine hayal kırıklığıyla sonuçlandı. SpaceX’in mega roketi, kalkıştan kısa süre sonra kontrolden çıkarak parçalandı ve Hint Okyanusu’na çakıldı. Musk, fırlatma sonrası yaptığı paylaşımda bunu "büyük bir gelişme" olarak tanımlasa da, dev uzay aracının gökyüzündeki yolculuğu yine okyanus tabanında sona erdi.

Dünyanın gözü bir kez daha Elon Musk’ın uzay macerasına çevrilmişken, SpaceX’in yeni nesil Starship roketi, Teksas’tan fırlatıldıktan sonra kontrolü kaybederek Hint Okyanusu’na düştü. Kalkıştan önce sosyal medya platformu X'te “büyük bir gelişme” paylaşan Musk, bu testin daha önceki başarısızlıklara göre ilerleme olduğunu savundu. Ancak sonuç yine hüsran oldu.

KAPAK AÇILMADI, UYDULAR FIRLATILAMADI

Roket kalkış sonrası sahte uydu fırlatma görevini yerine getiremeden sistemsel bir sorun yaşadı. Uydu kapaklarının tam olarak açılamaması nedeniyle görev iptal edilirken, Starship’in yakıt sızıntısı nedeniyle dönmeye başladığı ve kısa süre içinde parçalanarak Meksika Körfezi ile Hint Okyanusu’na dağıldığı açıklandı.

'PLANLANMAMIŞ HIZLI SÖKÜLME'

SpaceX, resmi açıklamasında roketin “planlanmamış hızlı bir sökülme” yaşadığını doğruladı. Bu ifade, mühendislik literatüründe aracın kontrolsüz bir şekilde parçalanması anlamına geliyor. Fırlatma rampasında yakalama sistemi olmadan gönderilen roket, güçlendiriciyle bağlantısını kaybettikten sonra geri dönülemez bir sürece girdi.

STARSHİP'İN ÖNEMİ NE?

Starship, NASA’nın Ay görevleri ve Musk’ın Mars hedefleri için kilit öneme sahip. Ancak art arda gelen başarısız denemeler, bu projeye dair soru işaretlerini artırıyor. Söz konusu fırlatma, geri dönüştürülmüş bir iticiyle yapılan ilk deneme olması açısından önemli bir eşikti, ancak yine yörünge hedeflerine ulaşılamadı.

BİR SONRAKİ FIRLATMA NE ZAMAN?

Elon Musk, her şeye rağmen umutlu: "Her üç-dört haftada bir yeni bir Starship denemesi yapılacak" açıklamasında bulundu. SpaceX, uçuş verilerini analiz ederek bir sonraki test için hazırlıklara başladığını duyurdu.

Kaynak: Dış Haberler

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