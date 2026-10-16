Elon Musk'ın 'oligark' suçlamasına cevap: Rekabetten kaçmıyoruz

Hindistan merkezli Reliance Industries, Elon Musk'ın "Starlink'in Hindistan pazarına girişinin bazı oligarklar tarafından engellendiği" yönündeki iddiasına cevap verdi. Şirket, tüm işletmelerin Hindistan yasalarına ve politikalarına uyması gerektiğini vurgularken, iştiraki Jio'nun uydu iletişim hizmetleri için de resmi onay beklediğini bildirdi.

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Hindistan merkezli Reliance Industries, ABD'li milyarder Elon Musk'ın "Starlink'in Hindistan pazarına girişinde engellerle karşılaştığı" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Hindustan Times'ın haberine göre Reliance Industries, Musk'ın Hindistan pazarına ilişkin değerlendirmelerinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şirketin rekabetten hiçbir zaman kaçınmadığı ifade edilirken, Hindistan hükümetinin yerli ve yabancı tüm başvuru sahiplerine aynı düzenleyici süreçleri uyguladığı kaydedildi.

Ayrıca Reliance Industries'in iştiraki Jio'nun uydu iletişim hizmetlerinin de gerekli resmi onayları beklediği belirtildi.

Şirket açıklamasında, Hindistan'ın yerli ve uluslararası yatırımlara açık bir ortam sunduğu vurgulanarak, “Her Hindistanlı işletme gibi, Reliance da halkın yaşam kalitesini iyileştiren, ister yerli ister uluslararası olsun, yatırım ve yenilikçiliğe kucak açan bir Hindistan’da büyümüştür” ifadeleri kullanıldı.

"OLİGARKLAR ENGELLİYOR" DEMİŞTİ

Elon Musk, 7 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşımda, Starlink'in Hindistan pazarına girişinin bazı oligarklar tarafından engellendiğini iddia etmişti.

Musk, paylaşımında, “Ne yazık ki, Hint halkı üzerindeki tekelci hakimiyetlerini sürdürmek amacıyla bazı oligarklar tarafından engelleniyoruz. Kim olduklarını tahmin edebilirsiniz. Bu, Hint halkına karşı işlenmiş bir suçtur” ifadelerine yer vermişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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