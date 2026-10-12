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Elon Musk'tan 276 milyon dolarlık seçim bombası

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Elon Musk'tan 276 milyon dolarlık seçim bombası
Başlık ResmiElon Musk'tan 276 milyon dolarlık seçim bombası

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'ye en az 276 milyon dolar bağış yaptığı belirtildi. Musk, bu miktarla partinin ara seçimlerde bilinen en büyük bağışçısı olarak öne çıktı.

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ABD'li milyarder iş adamı Elon Musk'ın, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'ye yaptığı bağışın en az 276 milyon dolara ulaştığı bildirildi. CNN'in haberine göre Musk, bu tutarla Cumhuriyetçilerin seçim kampanyalarına en fazla bağış yapan isim oldu.

Haberde, Musk'ın yaz döneminden bu yana Cumhuriyetçiler için ara seçimlere yönelik en az 276 milyon dolar bağışta bulunduğu aktarıldı. Musk tarafından kurulan siyasi eylem komitesi America PAC'in sözcüsünün de söz konusu rakamı doğruladığı belirtildi.

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BAĞIŞIN 158 MİLYON DOLARI SENATO SEÇİMLERİNE

Musk'ın yaptığı bağışın önemli bir bölümünün Senato seçimlerine aktarıldığı kaydedildi. Habere göre, toplam bağışın 158 milyon dolarlık kısmı, Senato seçimlerinde Cumhuriyetçileri destekleyen önde gelen siyasi eylem komitelerinden Senato Liderlik Fonu'na verildi.

2024 SEÇİMLERİNDE DE YÜKSEK MİKTARDA BAĞIŞ YAPMIŞTI

Elon Musk, Kasım 2024'teki ABD seçimlerinde de Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar bağış yapmıştı. Musk, söz konusu seçim döneminde en fazla siyasi bağış yapan isim olmuştu.

ABD'DE ARA SEÇİMLER 3 KASIM'DA YAPILACAK

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı için seçim yapılacak. Ayrıca 100 sandalyeli Senatonun üçte biri de yenilenecek. Seçimler kapsamında Kongre'deki temsil dağılımı yeniden belirlenecek.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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