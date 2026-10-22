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Emine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesi'ni ziyaret etti

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Emine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesi'ni ziyaret etti
Başlık ResmiEmine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrindeki yenilenen İmam Buhari Türbesi'ni ziyaret etti.

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"Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi" için Özbekistan'ın Semerkand şehrinde bulunan Emine Erdoğan, buradaki İmam Buhari Türbesi'ni ziyaret etti.

İmam Buhari Anıt Kompleksi'ndeki türbeyi gezen Emine Erdoğan, burada dua etti.

Kompleks içindeki müzeyi de ziyaret edip eserleri inceleyen Emine Erdoğan'a, İmam Buhari'nin hayatı hakkında bilgi verildi.

Emine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti
Başlık ResmiEmine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti

Ziyarette, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Ziroat Mirziyoyeva, Lübnan Cumhurbaşkanı'nın eşi Nimet Avn, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova ve Pakistan Başbakanı'nın kızı Ayesha Haroon da yer aldı.

Emine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti
Başlık ResmiEmine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Semerkant'ta, İmam Buhari Anıt Kompleksi'nde manevi bir yolculuğa çıktık. Ömrünü hadis ilmine vakfeden büyük alimin hatırasını yaşatan bu anlamlı mekanın tarihi ve kültürel değerine yakından tanıklık ettik. İslam medeniyetine eşsiz eserler kazandıran, asırlardır insanlığa yol gösteren İmam Buhari'yi rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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İMAM BUHARİ TÜRBESİ

İmam Buhari Hazretlerinin Semerkant’taki türbesi, Özbekistan tarafından titiz bir çalışmayla yenilendi. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in rehberliğinde beş yılda inşa edilen İmam Buhari Külliyesi, 65 hektarlık alana yayılıyor. Cami, müze, hadis ilim merkezi, kütüphane ve misafirhanelerin bulunduğu külliye, İslam dünyasının önemli ilim merkezlerinden biri olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Külliyenin mescidinde bin kişi aynı anda namaz kılabilirken avlu ve çevresindeki alanlarla birlikte bu kapasite 100 bine ulaşıyor. Türbenin bulunduğu bölümde Türkiye’den getirilen mermerler de kullanıldı. Beyaz mermerlerin Türk ustalar tarafından özenle işlenerek hazırlandığı türbe, büyük muhaddisin hatırasını yaşatan önemli bir ziyaret mekânı olarak korunuyor.

Emine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti
Başlık ResmiEmine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti
Emine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti
Başlık ResmiEmine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti
Emine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti
Başlık ResmiEmine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti
Emine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti
Başlık ResmiEmine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti
Emine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti
Başlık ResmiEmine Erdoğan yenilenen İmam Buhari Türbesini ziyaret etti
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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