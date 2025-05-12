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En ağır bedeli onlar ödedi: Her saat başı bir kadın öldürülüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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En ağır bedeli onlar ödedi: Her saat başı bir kadın öldürülüyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in 7 Ekim 2023 ile 11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Gazze'de her saat bir Filistinli kadını öldürdüğünü raporladı.

İsviçre’nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yayımlanan raporda, “İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde en az 12 bin 400 Filistinli kadını öldürdü. Bunların 7 bin 920'si anneydi” ifadeleri kullanıldı.

Raporda, bu verilerin İsrail'in Gazze'de her gün ortalama 21,3 kadını öldürdüğünü gösterdiği, bunun da her 67 dakikada yaklaşık bir kadına denk geldiği vurgulandı.

En ağır bedeli onlar ödüyor: Her saat başı bir kadın öldürüldü - 1. Resim

12 BİN 400'DEN FAZLA KADIN CAN VERDİ

Gazze’deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 12 bin 400'den fazla kadını öldürdüğünü duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ndeki soykırımını 19 aydır sürdüren İsrail ordusu, sivillerin evlerini, yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve barınaklarını yoğun bir şekilde bombalayarak, çoğu kadın ve çocuk, her gün onlarca kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden oluyor.

En ağır bedeli onlar ödüyor: Her saat başı bir kadın öldürüldü - 2. Resim

İNSANLIK TARİHİ BÖYLE UTANÇ GÖRMEDİ

İnsan hakları raporlarına göre, devam eden İsrail saldırılarının en ağır bedelini çocuklar ve kadınlar ödüyor.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda, çoğunluğu çocuk ve kadın, 52 bin 862 Filistinli hayatını kaybetti, 119 bin 648 kişi yaralandı, 11 binden fazla kişi ise kayıp.

En ağır bedeli onlar ödüyor: Her saat başı bir kadın öldürüldü - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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