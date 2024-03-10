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Endonezya’da yolcu uçağı rotadan saptı! İki pilot birden uyuyakaldı, faciadan dönüldü

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Endonezya’da yolcu uçağı rotadan saptı! İki pilot birden uyuyakaldı, faciadan dönüldü

Dünya Haberleri  / -

Endonezya'da 157 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının iki pilotu birden uyuyakalınca faciadan dönüldü. Rotadan sapan uçak kuleyle iletişimi de kesilince paniğe neden oldu.

Endonezya’da 2 saat 35 dakikalık uçuşunda 153 yolcu ve dört mürettebat bulunan uçak pilotları uyuyunca rotadan saptı. Endonezya Ulusal ulaşım Güvenliği Komitesi (KNKT) olaya ilişkin ön rapor yayımladı. Rapora göre, Batik Air şirketinin gece saatlerinde yapılan yolculukta ana pilot, uçuştan önceki gece yeterince dinlenemediğini söyleyerek kalkıştan 90 dakika sonra yardımcısından bir süre dinlenme izni istedi. Ancak yardımcı pilot da uçağın komuta ettiği sırada uyuyakaldı. Kopilotun, bir aylık ikiz bebekleri olduğu ve bu nedenle uykusuz kaldığı belirtildi.

PANİK ANLARI

Pilotlar eş zamanlı olarak uyurken, Cakarta havalimanındaki kontrol merkezinde panik yaşandı. Zira yardımcı pilotun verdiği son sinyalden sonra uçakla iletişim kesildi; Air Airbus A320-200 tipi uçaktan hiçbir çağrıya cevap gelmedi. Ana pilot ise son sinyalden ancak 28 dakika sonra uyandı. Yardımcısının da uyuduğunu ve uçağın doğru rotada olmadığını fark eden ana pilot, Cakarta'ya haber vererek duruma el koydu. Uçak güvenli bir biçimde iniş yaptı.

KNKT raporunda 32 ve 28 yaşlarındaki pilotların isimleri açıklanmazken, Endonezyalı oldukları belirtildi. Raporda, Batik Air şirketine pilotlarının uçuştan önce iyi dinlendirilmesi çağrısı yapıldı.

İlgili soruşturma devam ederken, Batik Air'den yapılan açıklamada pilotların geçici olarak görevden alındığı belirtildi. Şirket, uçuş görevlilerine yeterli dinlenme zamanı tanıdığını da belirterek kendini savunmaya çalıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
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