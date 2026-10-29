Ermenistan Parlamentosu'nda iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Milletvekilleri birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırırken bir vekil yere düştü. Oturuma ara verilmesinin ardından kavga koridorlarda da devam etti. Meclis Başkanvekili Vahagn Aleksanyan'ın bir milletvekiline koltuk fırlattığı anlar da kameralara yansıdı.

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Ermenistan Parlamentosu'nda iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Genel Kurul'da milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürürken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Bir milletvekili yere düştü, güvenlik görevlileri salona çağrıldı.

Sputnik Armenia'nın aktardığına göre kavga, Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi milletvekilleri ile muhalefetteki Güçlü Ermenistan grubunun üyeleri arasında yaşandı.

Ermenistan Meclisi savaş alanına döndü! Yumruklar havada uçuştu, koltuk fırlatıldı

TARTIŞMA KÜRSÜDE BAŞLADI

Gerginlik, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Narek Grigoryan'ın konuşması sırasında başladı.

Grigoryan, eski yönetimler döneminde çocukluğunun ve gençliğinin elinden alındığını söyledi. Kendi çocuğunun da hedef alındığını savunan milletvekili, "Tokat atmasını bilirim ama bunu yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Güçlü Ermenistan milletvekilleri verilen demeçler üzerine ayağa kalktı.

Ermenistan Meclisi savaş alanına döndü! Yumruklar havada uçuştu, koltuk fırlatıldı

Meclis Başkanvekili Vahagn Aleksanyan, aralarında Narek Karapetyan, Tigran Abrahamyan ve Mamikon Aslanyan'ın da bulunduğu muhalefet milletvekillerine uyarılarda bulundu.

Grigoryan ise konuşmasını sürdürerek dedesinden duyduğunu söylediği bir atasözünü kullandı.

Ermenistan Meclisi savaş alanına döndü! Yumruklar havada uçuştu, koltuk fırlatıldı

AİLESİ HAKKINDAKİ SÖZLER KAVGAYI TETİKLEDİ

Tartışma, Sivil Sözleşme milletvekili Taron Çahoyan'ın kürsüye çıkmasıyla yeniden alevlendi.

Çahoyan, muhalefet milletvekili Narek Karapetyan'ın ailesini hedef alan açıklamalar yaptı.

Karapetyan ailesinin birçok üyesinin siyasetle bağlantılı olduğunu söyleyen Çahoyan, aile üyelerinden birinin "cinsel bakanlığı" kurulmasını önerdiğini ve bu sözleri nedeniyle kadınlardan özür dilemediğini ileri sürdü.

Karapetyan, yerinden bağırarak ve eliyle işaret ederek tepki gösterdi.

Karşılıklı sözlü atışmanın ardından muhalefet milletvekilleri kürsüye doğru ilerledi. İktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında itiş kakış başladı.

Ermenistan Meclisi savaş alanına döndü! Yumruklar havada uçuştu, koltuk fırlatıldı

"ARA VERMEYECEĞİM, HERKES GÖRSÜN"

Gerginlik sırasında oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ruben Rubinyan, yaşananların herkes tarafından görülmesini istediğini söyleyerek oturuma ara vermedi.

Rubinyan, "Özellikle ara vermiyorum ki herkes bunu görsün. Oturum bu şekilde devam edecek, herkes görsün" dedi.

Ancak kısa süreli sakinliğin ardından tartışma yeniden büyüdü.

Her iki gruptan milletvekilleri kavgaya karışırken yumruklar ve tekmeler savruldu. Arbede sırasında milletvekillerinden biri yere düştü.

Bunun üzerine oturuma ara verildi ve Meclis güvenlik görevlileri salona çağrıldı.

KAVGA KORİDORA TAŞTI, KOLTUK FIRLATILDI

Sputnik Armenia'nın paylaştığı görüntülere göre güvenlik görevlileri, kavganın ardından yalnızca muhalefetteki Güçlü Ermenistan grubunun milletvekillerini Genel Kurul salonundan çıkardı.

Ancak oturuma ara verilmesi gerginliği sona erdirmedi. Milletvekilleri arasındaki tartışma, küfürleşme ve itiş kakış Meclis koridorlarında da devam etti.

Olay sırasında Meclis Başkanvekili Vahagn Aleksanyan'ın, milletvekili Garnik Davtyan'a doğru bir koltuk fırlattığı anlar da Sputnik Armenia tarafından paylaşıldı.

Parlamentoda yaşanan kavga ve koridorlardaki arbede görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı

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