Ermenistan’da Mecliste tekmeli yumruklu kavga! Dokunulmazlık krizi büyüyor

Ermenistan Meclisi’nde dokunulmazlık gerilimi alev aldı! Muhalefet vekilinin tutuklanma resti sonrası başlayan sözlü tartışma, su şişeleri ve yumrukların havada uçuştuğu büyük bir kavgaya dönüştü.

Ermenistan Parlamentosu’nda muhalefet milletvekili Artur Sarkisyan’ın dokunulmazlığının kaldırılması görüşülürken gerilim tırmandı.

Kürsüde konuşan Sarkisyan, hakkında verilecek kararın önceden alındığını öne sürdü ve "Tutuklanmadan önce ailemle vakit geçirmek istiyorum" dedi. Konuşmasının ardından genel kurul salonunu terk etmek isteyen Sarkisyan’a iktidar partisinden bazı milletvekilleri sözlü olarak sataştı.

SU ŞİŞELERİ HAVADA UÇTU, TEKME VE YUMRUKLAR ATILDI

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında su şişeleri fırlatıldı, milletvekilleri birbirini darbetti. Devlet Koruma Servisi görevlileri olaylara müdahale etmekte zorlandı. Arbedenin ardından oturuma ara verildi ancak kavga genel kurul salonunun dışında da devam etti.

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ERMENİSTAN BAŞSAVCILIĞI SUÇLAMALARI AĞIRLAŞTIRDI

Ermenistan Başsavcılığı, Artur Sarkisyan hakkında "terör saldırısı hazırlığı" ve "iktidarı ele geçirme planı yapma" suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Dokunulmazlığının kaldırılması için parlamentoya resmi başvuru yapıldı.

MİLLETVEKİLLERİ ARASINDAKİ KAVGANIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Sputnik Ermenistan’ın paylaştığı görüntülerde, iktidardaki "Sivil Sözleşme" partisinin üyesi Artur Hovhannisyan’ın, "Ermenistan" fraksiyonu üyesi Arman Ghazaryan’a su şişesi fırlattığı ancak ıskalayıp aynı partiden Karen Hambardzumyan’a isabet ettiği görüldü.

Bir diğer karede, Narek Babayan’ın muhalif milletvekili Argishti Gevorgyan’ı boynundan yakaladığı, Gevorgyan’ın kurtulduğu ancak daha sonra hükümet yanlısı milletvekili Rustam Bakoyan tarafından aşağı çekilip yüzüne vurulduğu kaydedildi.

SALONDAN TAŞAN GERİLİM

NA Başkan Yardımcısı Hakob Arshakyan’ın da Artur Sarkisyan’ın ardından koşarak salondan çıkmaya çalıştığı, bir milletvekilinin hamile yardımcısının onu durdurmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görüntüler de basına yansıdı. Sonrasında Arshakyan’ın "Ermenistan" fraksiyonunun bir üyesi olan Garnik Danielyan tarafından tutulduğu belirtildi.

AYNI GÜN BÜYÜK OPERASYON: 51 ADRESE EŞ ZAMANLI ARAMA

Öte yandan Ceza Soruşturma Komitesi, ülkede kara para aklama, vergi kaçırma ve dolandırıcılık iddialarıyla bağlantılı olarak 51 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 11 kişi hakkında kamu davası açılırken, 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı ve 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.