Ermenistan'dan Nahçıvan'da tahrik! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Dağlık Karabağ savaşında büyük bir hezimet yaşayan Ermenistan, bölgede tansiyonu yükseltecek hamlelerde bulunuyor. Ermenistan, Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.
Ermenistan arasında 2020 yılında yaşanan 44 günlük savaşta Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki topraklarını geri aldı. Ermenistan, Azerbaycan'ı tahrik etmeye devam ediyor.
ERMENİSTAN, AZERBAYCAN MEVZİLERİNE ATEŞ AÇTI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 10.05'ten 17.50'ye kadar Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şerur ilinin Havuş, Ordubat ilinin Nürgüt, Şahbuz ilinin Güney Kışlak köyleri istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.
Yerel saatle 19.50'de ise Babek ilinin Yukarı Buzgov köyü istikametindeki mevzilere ateş edildiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı