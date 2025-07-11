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Esad rejimi sonrası Şam'da bir ilk! Suriyeliler merakla akın etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Esad rejimi sonrası Şam&#039;da bir ilk! Suriyeliler merakla akın etti
Suriye, Şam, Tiyatro, Oyun, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından Şam'da bir ilk gerçekleştirildi. İki Suriyeli tiyatro oyuncusunun sahneye koyduğu oyun, Hamra Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşan ilk gösteri oldu.

İki Suriyeli tiyatro oyuncusunun sahneye koyduğu oyun, Baas Rejimi sonrası Hamra Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşan ilk gösteri oldu.

Uzun süredir tiyatro faaliyetlerine kapalı olan ve halk arasında "Suriye halk tiyatrosu" olarak bilinen Hamra Tiyatrosu’nda böyle bir gösterinin yapılması, kültürel canlanmanın işareti olarak değerlendirildi.

Esad rejimi sonrası Şam'da bir ilk! Suriyeliler merakla akın etti - 1. Resim

ESAD SONRASI İLK GERÇEKLEŞTİ

"Ulusal Tiyatro" adı altında sahnelenen oyunda, ülkedeki siyasi gelişmelere ve sosyal sorunlara yer verildi. Oyunun, izleyici tarafından büyük ilgiyle karşılandığı ve sosyal gerçekliğe dair sahnelerin beğeni topladığı belirtildi.

Suriye Arap Tiyatrosu oyuncularından Ahed Dib, Suriye’nin tarihsel olarak sanat ve kültürle anıldığını söyledi.

"YÖN GÖSTEREN PUSULADIR"

Dib, "Siyasi ya da sosyal olsun, tiyatro her zaman toplumun aynasıdır. Bu oyun, Esed rejiminin çöküşünden sonra halkın sesi olmayı başaran ilk çalışmalardan biri. İnşallah bundan sonra tiyatro aracılığıyla mesajlarımız daha güçlü şekilde yankı bulacak." dedi.

Tiyatronun halkla doğrudan bağ kuran bir sanat dalı olduğunu vurgulayan Dib, "Tiyatro sanatların temeli, yön gösteren pusulasıdır. Bir ülkede tiyatro iyiyse, diğer sanatlar da iyidir." ifadelerini kullandı.

Raed Muşrif, sahnelenen oyunun Cevan Can tarafından yazıldığını, başrolde Oadi Brad’ın yer aldığını ve yönetmenliğini kendisinin üstlendiğini kaydetti.

Oyunun yönetmeni ve sanatçılardan Muşrif, Şam’daki tiyatro salonlarının canlandırılması gerektiğini belirterek, "Şam’da sadece iki tiyatro aktif. Kültür ve Eğitim bakanlıklarına bağlı kültür merkezlerindeki sahneler de harekete geçirilmeli. Tiyatro, hayatın ekmeğidir. İnsanlar bu sanatı seviyor ve sahip çıkıyor," diye konuştu.

Muşrif, ailevi sorunları ele alan metnin, izleyicinin günlük yaşamından kesitler sunduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılanlardan Said Davass da önümüzdeki süreçte tiyatro aracılığıyla siyasi mesajların daha açık biçimde verilebileceğini ifade ederek, "Şu anda bir doğuş sürecindeyiz. Zamanla dengeleri tartarak daha güçlü eleştirilerle sahnede olacağız. Umudumuz büyük, geleceğe dair çok iyimseriz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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