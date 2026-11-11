Abu Dabi'de ABD, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen üçlü barış görüşmelerinin ikinci günü sona erdi. ABD'li temsilci Jared Kushner, tarafların esir takası konusunda anlaştığını açıklarken, Steve Witkoff ile birlikte yarın Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gideceklerini duyurdu.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de ABD, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen üçlü barış görüşmelerinde ikinci gün geride kaldı. Görüşmelerin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve müzakere heyetinde yer alan Jared Kushner, bazı konularda uzlaşma sağlanabileceğine yönelik işaretler bulunduğunu söyledi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile basın toplantısı düzenleyen Kushner, "Bazı alanlarda uzlaşabileceğimiz noktalar görüyoruz, diğerlerinde ise daha fazla görüşmemiz gerekiyor. Ama bence bu iyi bir ilk adımdı" dedi.

Esir takasında anlaşma tamam! Trump'ın damadı Putin'e gidiyor

PUTİN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN MOSKOVA'YA GİDECEKLER

Kushner, Witkoff ile birlikte yarın Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceklerini açıkladı. Görüşmelerde ilerleme fırsatları gördüklerini belirten Kushner, Rusya ile Ukrayna arasında esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını da duyurdu.

Kushner, "Olumlu gelişmelerden biri, insani kapsamda bugüne kadar en büyük esir takasını gerçekleştirme konusunda anlaşma sağlamış olmamız. Sayıları yarın netleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPALILARIN DA MÜZAKERE MASASINDA OLMASI GEREKİYOR"

Avrupa ülkelerinin müzakerelere katılımına ilişkin de konuşan Kushner, NATO ve Avrupa Birliği'nin barış sürecinin ayrılmaz parçaları olduğunu vurguladı.

Kushner, "Başkan Putin'e doğrudan ve ekibine birkaç kez, bu işi sonuçlandırmanın tek yolunun Avrupalıları yanımıza almak olduğunu ilettik. Umarım Steve ve ben yarın Moskova'da başarılı oluruz ve Başkan Putin bunun gerçekleşmesine onay verir" dedi.

PUTİN-ZELENSKIY GÖRÜŞMESİ İÇİN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yüz yüze görüşme ihtimaline ilişkin soruyu da cevaplayan Kushner, Rus tarafının böyle bir görüşmeden önce daha fazla ilerleme görmek istediğini söyledi.

Anlaşmanın oldukça zor ve karmaşık olduğunu belirten Kushner, "Nihai kararları gerçekten yalnızca liderler verebilir. İşi sonuçlandırmak için liderler arası görüşme çok önemli" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN YENİ YIL ÖNCESİ ÇÖZÜM UMUDU

Ukrayna heyetinde bulunan David Arakhamia ise görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Yeni yıl gelmeden bir çözüme ulaşmak için iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum" dedi.

Rus heyetinin müzakerelere katı talimatlarla geldiğini ve pazarlık alanının sınırlı olduğunu söyleyen Arakhamia, kış aylarında Ukrayna'nın daha savunmasız olduğunu ifade etti.

Esir takasında anlaşma tamam! Trump'ın damadı Putin'e gidiyor

ABD HEYETİ ZELENSKIY İLE DE GÖRÜŞECEK

Kushner ve Witkoff'un Putin ile görüşmelerinin ardından Dublin'e geçerek 13 Kasım'daki gayriresmi AB Liderler Zirvesi kapsamında Zelenskiy'ye bilgi vermeleri bekleniyor.

Abu Dabi'deki görüşmeler, şubat ayından bu yana ABD, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen ilk üçlü toplantı oldu. Esir takası konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen ateşkes, toprak anlaşmazlıkları ve güvenlik garantileri konusunda henüz uzlaşmaya varıldığı açıklanmadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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