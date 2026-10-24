Ukrayna'dan Rusya'ya yeni saldırı! Sanayi tesisleri ve uçak hedefte
Ukrayna ordusu, Rusya'nın farklı bölgelerindeki iki sanayi tesisi ile Yeysk askeri havaalanında bulunan bir uçağın hedef alındığını duyurdu. Kiev yönetimi, Rusya'nın saldırıları sona erene kadar askeri hedeflere yönelik operasyonların süreceğini bildirdi.
Ukrayna ordusu, Rusya'daki sanayi tesisleri ve askeri havaalanını hedef aldı.
Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Samara bölgesindeki Oryol şehrinde bulunan Tolyattikauçuk petrokimya sanayi tesisi ile yarı iletken cihazların üretildiği Proton-Electroteks tesisine saldırılar düzenlendiği belirtildi.
Krasnodar bölgesindeki Yeysk askeri havaalanında konuşlu bir uçağın da hedef alındığı kaydedildi.
Ukrayna ordusu, saldırıların devam edeceği mesajını vererek, “Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tamamen sona erene kadar düşmanın kilit askeri hedeflerine yönelik saldırılar devam edecek” ifadelerini kullandı.