Ukrayna rafinerileri vurdu, Rusya vanaları kapattı! Yasak aylarca sürecek

Ukrayna'nın İHA saldırılarının ardından rafinerilerde üretimin aksadığı Rusya'da akaryakıt sıkıntısı sürüyor. Moskova yönetimi, iç piyasadaki arzı korumak için dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatındaki yasağı 31 Ekim'e, benzin ihracatındaki yasağı ise 31 Ocak 2027'ye kadar uzattı.

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Rusya'nın bazı bölgelerinde akaryakıt satışına kısıtlamalar getirilirken, hükümet iç piyasadaki arzı korumak için ihracata yönelik tedbirleri genişletiyor.

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MOSKOVA'DAN YENİ YASAK KARARI

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, iç akaryakıt piyasasında istikrarın korunması amacıyla belirli yakıt türlerine yönelik ihracat kısıtlamalarının uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Karara göre dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasak 31 Ekim'e kadar yürürlükte kalacak. Benzin ihracatına ilişkin yasak ise 31 Ocak 2027'ye kadar sürecek.

Rusya daha önce de artan fiyatları ve iç piyasadaki arz sorunlarını kontrol altında tutmak amacıyla benzin ve dizel ihracatına çeşitli kısıtlamalar getirmişti.

UKRAYNA'NIN RAFİNERİ SALDIRILARI ÜRETİMİ VURDU

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rus petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakım ve onarıma alınırken, ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışına kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

Dünyanın önde gelen dizel ihracatçılarından biri olan Rusya, ihracat kısıtlamalarını devreye sokmadan önce yaz aylarında dış pazara gönderdiği dizel miktarını da azaltmıştı.

TIRLAR YOLLARDA KALMIŞTI

Türkiye Gazetesi'nin daha önce gündeme getirdiği akaryakıt krizinde, Rusya'nın bazı bölgelerinde yaşanan yakıt sıkıntısının lojistik sektörüne kadar yayıldığı ortaya çıkmıştı.

Özellikle Volga, Güney Federal Bölgesi ve kuzeybatı bölgelerinde akaryakıt istasyonlarında oluşan uzun kuyruklar, yük taşımacılığında ciddi gecikmelere neden olmuştu. Bazı gıda üreticileri, ürün taşıyan tırların yakıt sıkıntısı nedeniyle geciktiğini belirterek perakende zincirlerinden teslimat süreleri konusunda esneklik istemişti.

Lojistik şirketleri de artan bekleme süreleri nedeniyle müşterilerine kesin teslimat tarihi vermekte zorlandıklarını bildirmişti.

Moskova'nın ihracat yasağını bir kez daha uzatmasıyla birlikte, iç piyasadaki yakıt arzını güvence altına almaya yönelik tedbirler ekim ayında da devam edecek.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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