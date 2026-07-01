Putin’in başını belaya sokan mektup ifşa oldu! Marketler ürün bulamıyor, tırlar yollarda mahsur kaldı
Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği küresel enerji şokunun yansımaları Rusya iç pazarını vurmaya başladı. Ülke genelinde, özellikle Povolozhye (Volga), Güney Federal Bölgesi ve Kuzeybatı eyaletlerinde baş gösteren "akaryakıt kıtlığı" ve benzin istasyonlarındaki kilometrelerce uzayan kuyruklar, gıda sevkiyatlarını durdurma noktasına getirdi. Üreticiler market zincirlerine "zamanında teslimat garantisi veremiyoruz, bize ceza kesmeyin" mektupları gönderirken, lojistik şirketleri nakliye sözleşmelerinden "kesin teslimat süresi" maddelerini çıkarmaya başladı.
"PUTİN'İN BAŞINI BELAYA SOKAN MEKTUP"
St. Petersburg perakende pazarından sızan bilgilere göre, gıda üreticileri akaryakıt krizi nedeniyle dağıtım ağlarına acil kodlu uyarı mektupları göndermeye başladı. Volga ve Güney Federal bölgelerindeki yerel yönetimlerin kamyonlar için benzin ve dizel satışına ani kısıtlamalar getirmesi, tedarik zincirinde "mücbir sebep" kaosuna neden oldu. Ulyanovsk bölgesinden bir gıda üreticisinin bir perakende zincirine gönderdiği mektupta şu itiraflar yer aldı:
"Bölge yetkililerinin getirdiği akaryakıt kısıtlamaları nedeniyle ürünlerimizi taşıyan tırlar yollarda mahsur kalmakta ve ciddi gecikmeler yaşanmaktadır. Yaşanan bu durum tamamen mücbir sebeplerden kaynaklanmaktadır. Lütfen teslimat sürelerinin ihlali gerekçesiyle şirketimize cezai işlem uygulamayınız."
10 DAKİKALIK YAKIT İKMALİ 2 SAATE ÇIKTI, TIRLAR GERİ DÖNEMİYOR
Kuzeybatı Rusya ve Karelya bölgesindeki gıda imalatçıları, tırların kullandığı dizel yakıtın fiziksel olarak bulunmasında şimdilik büyük bir kriz olmasa da, benzin istasyonlarındaki devasa kuyrukların lojistiği felç ettiğini de iddia edildi. Sahadaki yöneticiler, "Eskiden 10 dakikada biten yakıt ikmali artık en az iki saat sürüyor. Bu da teslimat sürelerini altüst ediyor" yorumunda bulundu.
Asıl büyük tehlike ise merkezlerden uzak taşra bölgelerinde yaşanıyor. FMCG (hızlı tüketim malları) taşıyan kamyonlar, büyük akaryakıt istasyonlarının olmadığı taşra kasabalarına yükü indirdikten sonra, yerel istasyonlarda hiç yakıt bulamadıkları için mahsur kalıyor ve lojistik merkezlerine geri dönemiyor.
LOJİSTİK ŞİRKETLERİ "GARANTİ" VERMEYİ BIRAKTI: FİYATLAR ARTIYOR
Yaşanan akaryakıt darboğazı, Rusya’daki lojistik şoförlerinin ve nakliye şirketlerinin de rotalarını değiştirmesine neden oldu. Sektör temsilcileri, yakıt ikmali yapmanın neredeyse imkansız olduğu, araçların bekleme sürelerinin uzadığı ve karlılığın dibe vurduğu Rusya'nın güney bölgelerine sefere çıkmayı reddediyor.
VIG Trans kurucusu İgor Rebelski, lojistik sektörünün artık müşterilerine net bir teslimat tarihi garantisi veremediğini ileri sürerek, "Daha önce sözleşmelerde çok sıkı ve kesin teslimat süreleri belirtilirdi. Ancak şu anki akaryakıt kaosu karşısında lojistik şirketleri bu maddeyi sözleşmelere dahil etmeyi kesinlikle reddediyor. Riskleri göze alanlar ise hizmet fiyatlarını doğrudan artırıyor. Uluslararası ve BDT ülkeleri arası segmentte nakliye ücretleri şimdiden %5 zamlandı. İç pazarda da fiyat artışları kaçınılmaz görünüyor." dedi.
"STOKLAR VAR, KITLIK TEHLİKESİ ŞİMDİLİK YOK"
Rusya’nın en büyük perakende zincirlerini; X5, Lenta, Magnit, Dixy'i bünyesinde barındıran Omnichannel Perakende Ticaret Şirketleri Birliği (AKORT) ise tırmanan krize karşı kamuoyunu sakinleştirmeye çalışıyor.
AKORT Başkanı Stanislav Bogdanov, rota planlamalarını ve dağıtım merkezlerini mevcut akaryakıt koşullarına göre adapte ettiklerini duyurdu:
"Yakıt fiyatlarındaki artışın perakende gıda fiyatlarına doğrudan yansıyacağını söylemek için henüz erken"