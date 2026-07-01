Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği küresel enerji şokunun yansımaları Rusya iç pazarını vurmaya başladı. Ülke genelinde, özellikle Povolozhye (Volga), Güney Federal Bölgesi ve Kuzeybatı eyaletlerinde baş gösteren "akaryakıt kıtlığı" ve benzin istasyonlarındaki kilometrelerce uzayan kuyruklar, gıda sevkiyatlarını durdurma noktasına getirdi. Üreticiler market zincirlerine "zamanında teslimat garantisi veremiyoruz, bize ceza kesmeyin" mektupları gönderirken, lojistik şirketleri nakliye sözleşmelerinden "kesin teslimat süresi" maddelerini çıkarmaya başladı.

St. Petersburg perakende pazarından sızan bilgilere göre, gıda üreticileri akaryakıt krizi nedeniyle dağıtım ağlarına acil kodlu uyarı mektupları göndermeye başladı. Volga ve Güney Federal bölgelerindeki yerel yönetimlerin kamyonlar için benzin ve dizel satışına ani kısıtlamalar getirmesi, tedarik zincirinde "mücbir sebep" kaosuna neden oldu. Ulyanovsk bölgesinden bir gıda üreticisinin bir perakende zincirine gönderdiği mektupta şu itiraflar yer aldı:

10 DAKİKALIK YAKIT İKMALİ 2 SAATE ÇIKTI, TIRLAR GERİ DÖNEMİYOR

Kuzeybatı Rusya ve Karelya bölgesindeki gıda imalatçıları, tırların kullandığı dizel yakıtın fiziksel olarak bulunmasında şimdilik büyük bir kriz olmasa da, benzin istasyonlarındaki devasa kuyrukların lojistiği felç ettiğini de iddia edildi. Sahadaki yöneticiler, "Eskiden 10 dakikada biten yakıt ikmali artık en az iki saat sürüyor. Bu da teslimat sürelerini altüst ediyor" yorumunda bulundu.

Asıl büyük tehlike ise merkezlerden uzak taşra bölgelerinde yaşanıyor. FMCG (hızlı tüketim malları) taşıyan kamyonlar, büyük akaryakıt istasyonlarının olmadığı taşra kasabalarına yükü indirdikten sonra, yerel istasyonlarda hiç yakıt bulamadıkları için mahsur kalıyor ve lojistik merkezlerine geri dönemiyor.

