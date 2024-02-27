'Esir takası'nda son perde! NYT, İsrail'in verdiği 'tavizi' dünyaya duyurdu

NYT, İsrail ile Hamas arasındaki 'esir takası' görüşmelerine ilişkin yeni bir bilgiyi aktardı. Buna göre İsrail, 'önemli bir taviz verdi' ve hüküm giymiş ve yüksek profilli 15 Filistinliyi, rehin tutulan beş kadın askerin iadesi karşılığında serbest bırakmayı düşünüyor.

İsrail ile Hamas arasındaki 'esir takası' görüşmelerine ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. New York Times, İsrail'in Hamas'la rehine görüşmelerinde önemli bir taviz verdiğini, bunun karşılığında hüküm giymiş ve yüksek profilli 15 Filistinliyi, rehin tutulan beş kadın askerin iadesi karşılığında serbest bırakmayı düşüneceğini yazdı.

NYT, haberini adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdı. Söz konusu haber kısa sürede İsrail'in gündemindeki yerini aldı.

Times of Israel ise bu gelişmeyi "İsrail taviz olarak 15 yüksek profilli mahkumu bırakabilir" başlığıyla duyurdu.

Bu tavizin Paris'te üzerinde mutabakata varılan ve Hamas'a iletilen yeni çerçeve teklifinin bir parçası olup olmadığı belli değil. İsrail ve uluslararası arabulucular Hamas'ın son teklife cevabını bekliyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes konusunda anlaşma sağlanması çabaları kapsamında Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te dolaylı müzakereler başlamıştı.

İsrail medyası, "Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması, ateşkes sağlanması, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli esir sayısı konusunda anlaşmaya varılmasının" görüşüldüğü Fransa'daki müzakerelerin "olumlu" geçtiği haberlerine yer vermişti.

Son olarak ise İsrail'in Kanal 12 Televizyonu, Paris konferansındakinden daha düşük temsil düzeyine sahip bir İsrail heyetinin esir takası anlaşmasıyla ilgili müzakerelere devam etmek için Katar'a gideceğini iddia etmişti.