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Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filipinler&#039;de 6 büyüklüğünde deprem oldu!
Deprem, Filipinler, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Filipinler'den geldi. İlk verilerde depremin büyüklüğünün 6 olduğu belirlendi. Sarsıntı yerin 87 km derinliğinde yaşandı. İşte son gelişmeler...

Dünyanın dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Filipinler'de oldu, büyüklüğü ise 6 olarak duyuruldu. 

ÖLÜ VE YARALI SAYISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELMEDİ

EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) verilerine göre Filipinler'in Mindanao adasında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Söz konusu deprem 12:11'de yerin 87 km derinliğinde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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