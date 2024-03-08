Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem oldu!

Son deprem haberi Filipinler'den geldi. İlk verilerde depremin büyüklüğünün 6 olduğu belirlendi. Sarsıntı yerin 87 km derinliğinde yaşandı. İşte son gelişmeler...

Dünyanın dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Filipinler'de oldu, büyüklüğü ise 6 olarak duyuruldu.

ÖLÜ VE YARALI SAYISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELMEDİ

EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) verilerine göre Filipinler'in Mindanao adasında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Söz konusu deprem 12:11'de yerin 87 km derinliğinde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.