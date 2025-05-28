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Film sahnelerini aratmadı! Türk mafyası Selanik'te Yunan istihbaratçılarına kurşun yağdırdı

Kaynak: Dış Haberler
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Film sahnelerini aratmadı! Türk mafyası Selanik&#039;te Yunan istihbaratçılarına kurşun yağdırdı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Selanik’te organize suç şüphesiyle izlendiği belirtilen Türk uyruklu kişiler, takibi fark edince EYP görevlilerine kurşun yağdırdı. İstihbarat birimlerinin de bir süredir aynı kişileri izlediği ortaya çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 6 kişi gözaltına alındı.

Yunan basınına göre, dün öğleden sonra Selanik'in Thermi bölgesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan silahlı çatışma, Yunan güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İddiaya göre yabancı plakalı gümüş renkli bir araçla bölgeye gelen ve Türk vatandaşı olduğu belirtilen üç kişi, Yunan Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) tarafından takip edildiğini fark edince silahlarına başvurdu.

Yunan kaynaklara göre, araçtan inen kişilerden biri EYP mensuplarının bulunduğu araca üç el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Film sahnelerini aratmadı! Türk mafyası Selanik'te Yunan istihbaratçılarına kurşun yağdırdı - 1. Resim

ORGANİZE SUÇ ŞÜPHESİ: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay sonrası başlatılan operasyonda altı kişi gözaltına alındı. Yunan yetkililer, olayın organize suç şüphelileriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Yunan basını, saldırganların daha önce de suç örgütleriyle ilişkilendirilen kişiler olabileceğini ve istihbarat tarafından izlendiğini iddia etmişti.

Film sahnelerini aratmadı! Türk mafyası Selanik'te Yunan istihbaratçılarına kurşun yağdırdı - 2. Resim

Yunan Organize Suçlarla Mücadele birimi, saldırının “ciddi” olduğunu vurgulayarak soruşturmanın genişletildiğini açıkladı.

Kaynak: Dış Haberler
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