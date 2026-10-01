Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartmanın 19. katında patlama meydana geldi. Evin balkon ve pencerelerinde büyük hasara yol açan patlamanın arkasından ise şaşırtan bir şüpheli çıktı. Yetkililer, evde yalnız kalan kedinin elektrikli ocağı yanlışlıkla açması sonucu ocağın yanındaki küçük gaz tüpünün ısınıp patlamış olabileceğini açıkladı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir kedi, iddiaya göre evde yalnız kaldığı sırada elektrikli ocağı yanlışlıkla açarak patlamaya neden oldu.

RBC'nin haberine göre olay, Moskova yakınlarındaki Odintsovo kentinde, Belorusskaya Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 19. katında yaşandı.

Filmleri aratmayan olay! Evde yalnız kalan kedi elektrikli ocağı açınca gaz tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü

KEDİ OCAĞI AÇTI, GAZ TÜPÜ PATLADI

Moskova Bölgesi Acil Durumlar Bakanlığı, elektrikli ocağın yanında bulunan 200 mililitrelik turistik gaz tüpünün ısınarak patladığını açıkladı.

Filmleri aratmayan olay! Evde yalnız kalan kedi elektrikli ocağı açınca gaz tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü

Yetkililer, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığını ve dairedeki kedinin ocağı yanlışlıkla çalıştırmış olabileceğini aktardı.

Filmleri aratmayan olay! Evde yalnız kalan kedi elektrikli ocağı açınca gaz tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü

19. KATTA BÜYÜK HASAR

Patlamanın şiddetiyle dairenin pencereleri kırılırken balkon ile antre ve daire arasındaki bölme hasar gördü.

Olayda kimse yaralanmadı. Patlamaya neden olmuş olabileceği değerlendirilen kedi de olay yerinden kaçtı.

Odintsovo Savcılığı, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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