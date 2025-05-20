Fındıklar acil toplatıldı! Popüler atıştırmalıkta dışkı kaynaklı bakteri tespit edildi

Popüler kuruyemiş ürünlerinde, dışkı kaynaklı Shiga toksini üreten E.coli (STEC) bakterisi tespit edildi.

İngiltere'de satılan popüler kuruyemiş ürünleri paniğe neden oldu. Sağlıklı gıda zinciri Grape Tree, çiğ tuzsuz makademya fıstığı içeren bir ürününü, ölümcül olabilecek Shiga toksini üreten E.coli (STEC) bakterisi şüphesiyle acilen geri çağırdı.

Fındık paketlerinin bazı partilerinde, dışkı kaynaklı bu bakteriye dair izlerin tespit edildiği ve özellikle bağırsak kanseriyle bağlantılı olabileceği belirtildi. Uzmanlar, kontamine olmuş ürünlerin ishal, kusma, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm riski taşıdığını açıkladı.

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KRİTİK UYARI: SATIN ALANLAR DERHAL İADE ETMELİ

Toplatma kararı, son tüketim tarihi 11 Temmuz 2026 ve parti kodu G41 5 101 250610 olan 250 gramlık paketleri kapsıyor. Gıda Standartları Ajansı (FSA), tüketicilere ürünü kesinlikle yememeleri çağrısında bulundu. Makbuz gerekmeksizin tam ücret iadesi yapılacağı duyuruldu.

BAĞIRSAK KANSERİYLE BAĞLANTISI ENDİŞE VERİCİ

Geçtiğimiz ay yayımlanan bir araştırma, STEC bakterisinin salgınlarda yalnızca geçici sağlık sorunlarına değil, 40 yaş altı bireylerde artış gösteren kolon kanseri vakalarına da neden olabileceğini ortaya koydu. DNA analizlerinde, kanserle bağlantılı kolibaktin adlı toksine rastlandığı bildirildi.

TOPLU GIDA ALARMI

Son 12 ayda İngiltere'de STEC şüphesiyle geri çekilen 60’tan fazla hazır gıda ürününe bir yenisini ekledi. Salgınlar daha önce de hastanelik vakalar ve ölümle sonuçlanan komplikasyonlara yol açmıştı.

HALK SAĞLIĞI ALARMDA!

Yetkililer, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireyler için ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor. Antibiyotik ve ishal kesici ilaçların kullanılmasının durumu daha da ağırlaştırabileceği uyarısı da yapıldı.