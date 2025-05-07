Finlandiya'da Hornet savaş uçağı düştü! Görenler hayret etti

Finlandiya Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir F/A-18 Hornet savaş uçağı, Çarşamba günü Finlandiya'nın Kuzey Kutbu’ndaki Rovaniemi Havalimanı yakınlarında düştü. Ordu yetkililerinden yapılan açıklamada, pilotun fırlatma koltuğu ile kendini kurtardığı ve sağ olarak bulunduğu aktarıldı.

Finlandiya’nın Kuzey Kutbu bölgesinde yer alan Rovaniemi Havalimanı yakınlarında bu sabah büyük bir askeri uçak kazası meydana geldi. Finlandiya Hava Kuvvetleri’ne ait bir F/A-18 Hornet savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak saniyeler içinde uçaktan ayrıldı ve kazadan sağ olarak kurtuldu.

KAZA ANI: ROVANİEMİ'DE YOĞUN DUMAN YÜKSELDİ

Yerel saatle 11:00'de (0800 GMT) gerçekleşen kazanın ardından, olay yerinden yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Görgü tanıkları, büyük bir patlama sesi duyduklarını ve ardından bölgeye hızla acil durum araçlarının sevk edildiğini bildirdi. Kamu yayın kuruluşu YLE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini doğruladı.

Kazanın hemen ardından, havalimanına giden yollar güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, havaalanına erişimi tamamen engelledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Finlandiya Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler yetkilileri, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Uçağın teknik bir arıza mı yaşadığı yoksa farklı bir sebepten mi düştüğü henüz bilinmiyor.

UÇUŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Havaalanı işletmecisi Finavia, yaptığı açıklamada, sivil uçuşların şimdilik kazadan etkilenmesini beklemediklerini ifade etti. Ayrıca, bir sonraki uçuşun birkaç saat içerisinde planlandığını belirterek, hava trafiğinin normale dönmesini beklediklerini açıkladı.