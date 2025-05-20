Finlandiya’daki okulda bıçaklı saldırı: 3'ten fazla yaralı var

Finlandiya’nın Pirkkala kentinde bir okula düzenlenen bıçaklı saldırıda en az üç öğrenci yaralandı. Olayın ardından silahlı polisler sirenlerle bölgeye akın ederken, öğrenciler panik içinde kaçıştı.

Finlandiya’nın Pirkkala kentinde bulunan Vähäjärvi Kapsamlı Okulu’nda meydana gelen bıçaklı saldırı, ülkede büyük yankı uyandırdı. Polisin yaptığı açıklamaya göre saldırı sonucunda üç öğrenci yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

SİLAHLI POLİSLER OLAY YERİNE KOŞTU

Fin saatiyle 10.42’de gelen ihbar üzerine çok sayıda silahlı polis ekibi olay yerine sevk edildi. Bölgeye aynı zamanda acil servis ekipleri de gönderildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, yaklaşık 10 polis aracı sirenleri açık şekilde okul çevresinde devriye attı.

Saldırı sonrasında bir öğrenci, “şiddet suçu” şüphesiyle gözaltına alındı. Polis, saldırganın olayda keskin bir silah kullandığını ve diğer öğrencilere bilinçli olarak saldırdığını doğruladı.

AYNI OKULDA 1.250 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Pirkkala’nın merkezinde bulunan Vähäjärvi Kapsamlı Okulu’nda anaokulundan 9. sınıfa kadar yaklaşık 1.250 öğrenci eğitim alıyor. Yetkililer, olay sonrası okulun güvenliğini sağlamak üzere bölgede kalmaya devam ediyor.

BİR AY ÖNCE ÖLÜMLE SONUÇLANAN BAŞKA BİR SALDIRI YAŞANMIŞTI

Saldırı, ülkenin başkenti Helsinki’ye yaklaşık 30 dakika uzaklıktaki Vantaa şehrinde 12 yaşındaki bir çocuğun başka bir çocuğu öldürdüğü okul saldırısından yalnızca bir ay sonra gerçekleşti. O olayda ulusal polis şefi Seppo Kolehmainen, "Hep birlikte, toplum olarak daha önceki okul saldırılarından ders almış olacağımızı düşündük. Böyle bir gün yaşanmamalıydı" demişti.

BAŞBAKAN ORPO: OLAY ÖZELLİKLE ŞOK EDİCİ

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, yaptığı açıklamada saldırının trajik olduğunu belirtti ve "Kurbanların ve şüphelinin yaşı, bu olayı özellikle şok edici hale getiriyor" ifadelerini kullandı.