Flydubai uçağındaki yolcu dehşet dakikalarını anlattı! "Kan var, bıçaklanma var..."

Flydubai uçağındaki dehşete iki çocuğuyla birlikte tanık olan Adam Polovincik, uçak hızla irtifa kaybederken yaşadıklarını anlattı. Polovincik, 6 yaşındaki oğlu ve 3 yaşındaki kızına sarılarak sakin görünmeye çalıştığını, ancak kısa süre sonra uçakta "Kan var, bıçaklama var" çığlıklarının yükseldiğini söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında yaşanan pilot saldırısının ardından uçakta bulunan yolculardan Adam Polovincik, korku dolu dakikaları anlattı. Eşi ve iki çocuğuyla seyahat eden Polovincik, uçak aniden alçalmaya başladığında çocuklarının korkmaması için sakin kalmaya çalıştığını söyledi.

Polovincik, 6 yaşındaki oğlu ve 3 yaşındaki kızının yanında bulunduğu sırada uçağın "çok, çok, çok keskin" şekilde irtifa kaybettiğini belirtti. İlk başta bunun bir hava boşluğundan kaynaklandığını düşündüğünü söyleyen Polovincik, ancak uçağın yaklaşık bir dakika boyunca alçalmaya devam ettiğini ifade etti.

"KAN VAR, BIÇAKLAMA VAR"

BBC Newshour'a konuşan 40 yaşındaki Polovincik, emniyet kemeri takılı olmayan yolcuların yere düştüğünü anlattı. Ardından uçakta çığlıkların yükselmeye başladığını söyledi.

Polovincik, "Birkaç saniye sonra çığlıklar duymaya başladık. 'Kan var, bıçaklama var, yardıma ihtiyacımız var' diyorlardı" ifadelerini kullandı. Yaşananlar karşısında o anda yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını çok hızlı şekilde anladığını belirten Polovincik, çocuklarının yanında sakin görünmeye çalıştığını söyledi.

ÇOCUKLARINA SARILARAK SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Polovincik, korkusunu çocuklarına belli etmemek için onlara sarıldığını ve ses tonunu sakin tutmaya çalıştığını anlattı. Çocuklarına, "Her şey yoluna girecek. Bu sadece uçakta bir arıza. Mürettebat kontrol altında, yolcular onlara yardım ediyor" dediğini belirten Polovincik, yüzündeki paniği de gizlemeye çalıştığını söyledi.

Ancak havada büyük bir panik yaşandığını ifade eden Polovincik, uçakta çok sayıda çocuklu ailenin bulunduğunu aktardı.

"DURUM KONTROL ALTINDA" DENİLDİ

Polovincik, yaklaşık 10-15 dakika sonra kokpitte bulunan bir yolcunun olayın kontrol altına alındığını söylediğini anlattı. Diğer yolcuların saldırganı etkisiz hale getirdiğini belirten Polovincik, uçakta bulunan iki pilotun daha sonra kontrolü devraldığını ve uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını söyledi.

Ancak durumun kontrol altına alındığının açıklanmasının ardından çocuklarına yaşananların yalnızca bir uçak arızası olduğunu söylemenin zorlaştığını ifade etti.

Polovincik, "İnsanlar uçağın içinde üzerleri kanla kaplı şekilde dolaşmaya başladı" dedi.

Flydubai uçağındaki yolcu dehşet dakikalarını anlattı! "Kan var, bıçaklanma var..."

"KAPIYI AÇMASAYDI BURADA OLMAZDIK"

Polovincik, saldırıya uğrayan Hint pilot Kaptan Smit Machchhar'ın müdahalesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Pilotun saldırganla mücadele ederek kokpit kapısını açtığını ve yolcuların içeri girmesine imkan sağladığını belirten Polovincik, "Kapıyı açmasaydı muhtemelen şu anda burada konuşuyor olmazdık" ifadesini kullandı.

Pilot ve saldırganı etkisiz hale getiren yolcuları "gerçek kahramanlar" olarak nitelendiren Polovincik, pilot için duyduğu minnettarlığı kelimelerle anlatamayacağını söyledi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala