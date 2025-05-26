Fransa karıştı: Çiftçiler Ulusal Meclis’i traktörlerle bastı

Fransa'nın dört bir yanından yola çıkan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde Paris’in kalbinde, Ulusal Meclis’in kapısına dayandı. Traktör konvoyları, pankartlar ve barikatlarla Meclis’i kuşatan protestocular, tarım politikalarında yapılmak istenen değişikliklere karşı “Bu kez sessiz kalmayacağız” diyerek hükümete meydan okudu.

Fransa’da tarım sektörü yeniden ayakta. 26 Mayıs sabahı, Paris’in merkezine traktörleriyle gelen çiftçiler, Ulusal Meclis önünde yasa tasarısına karşı eylem başlattı.

SALYANGOZ OPERASYONLARI BAŞLADI

Çiftçiler, "mesleğe yönelik kısıtlamaları kaldırma" iddiasıyla gündeme gelen Duplomb yasa tasarısının görüşülmeye başlamasıyla harekete geçti. Sabahın erken saatlerinde, sekiz traktörden oluşan bir konvoy başkent çevresinde ilerledi ve protestocular meclis önüne pankartlar astı.

Paris’in güneyindeki Saclay yakınlarında N118 otoyolunda barikat kuruldu. Val-d’Oise bölgesinde ise A15, N184 ve N104 karayollarında "salyangoz operasyonu" olarak bilinen yavaş ilerleme eylemleri planlandı. Protestolar başkentle sınırlı kalmadı; ülke genelinde eylemler organize ediliyor.

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FNSEA: HER BÖLGE AYAĞA KALKACAK

Fransa’nın en büyük çiftçi sendikası FNSEA’nın Başkanı Arnaud Rousseau, "Bugün ile Çarşamba arasında, her bölgede sembolik eylemler göreceğiz. Çiftçiler çalışıyor ama seslerini de duyuracaklar" dedi.

YASA TASARISINA 3.500 DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ

Duplomb yasa tasarısı Meclis’e gelmeden önce çevreci partiler başta olmak üzere 3.500’den fazla değişiklik önergesi sunuldu. Leclerc Grubu Başkanı Michel-Edouard Leclerc, tasarıyı desteklediğini belirtti ancak “Bu değişiklikler tasarının altını oyuyor” diyerek endişesini dile getirdi.

ARILAR TEHLİKEDE: EKOLOJİSTLERDEN SERT UYARI

Tartışmalı yasa tasarısı, 2018’den bu yana yasak olan asetamiprid adlı pestisitin yeniden kullanılmasına izin verebilir. Bilim insanları, bu maddenin arıların yön bulma yetisini bozduğunu ve kovanlara dönüşlerini geciktirdiğini açıklamıştı. Générations Futures Sözcüsü François Veillerette, "Asetamiprid arıları anında öldürmez ama onları zayıflatır, yönlerini şaşırtır. Bu da toplu ölümlere yol açabilir" şeklinde yorum yapmıştı.