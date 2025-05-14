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Fransa'da başörtüsü skandalı! Macron yasağı desteklediğini açıkladı

Kaynak: Dış Haberler
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Fransa&#039;da başörtüsü skandalı! Macron yasağı desteklediğini açıkladı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, spor müsabakalarında başörtüsü yasağını desteklediğini resmen açıkladı.

Avrupa’da en çok Müslüman nüfusu barındıran ülkesi Fransa’da başörtüsü tartışması yeniden gündeme geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, spor müsabakalarında başörtüsü yasağını desteklediğini açıkladı. TF1 kanalına verdiği röportajda konuşan Macron, "Müsabakalarda tüm dini sembollerin takılmasını yasaklayan Olimpiyat Tüzüğü'nün arkasındayım" dedi.

Macron, tesislerde spor yapmanın ayrı bir konu olduğunu ancak resmi müsabakalarda dini sembollerin kullanılmasının uygun olmadığı yorumunu paylaştı.

Karar yetkisinin her spor federasyonuna ait olduğunu belirten Macron, "Bir yarışmadayken, dini bir sembolün yeri burası değildir." ifadelerini kullandı. Fransa'da bu konuda yasal bir yasak olmadığını hatırlatan Macron, pragmatik bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini dile getirdi.

REFERANDUM KONUSU GÜNDEME GELDİ

Macron, röportajda göç, emeklilik reformu, yardımla ölüm ve kamu maliyesi gibi konularda referandum yapılması olasılığını da değerlendirdi. Önümüzdeki aylarda birkaç referandum düzenlenmesine sıcak baktığını belirten Macron, "Buradaki fikir, büyük ekonomik ya da sosyal reformlar konusunda yurttaşlarımıza danışabilmemizdir. Şimdi ve Haziran arasında hükümet birkaç reform önerecek ve ben de hangileri olduğunu göreceğim." ifadelerini kullandı.

Emeklilik yaşını 64'e çıkaran emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasına yönelik referandum taleplerini reddeden Macron, göç konusunda referandum yapılmasını "etkili" bulmadığını açıkladı. Ancak, "çıkmaza girilmesi halinde" yardımla ölüm ve kamu maliyesi konularında referandum düzenleme olasılığını göz ardı etmediğini kaydetti.

Kaynak: Dış Haberler

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