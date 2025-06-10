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Fransa’da okulda korkunç saldırı! Çantasını arayan öğretim görevlisini feci şekilde katletti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fransa’da okulda korkunç saldırı! Çantasını arayan öğretim görevlisini feci şekilde katletti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa’da bir öğrenci, okul önünde yapılan çanta araması esnasında 31 yaşındaki bir öğretim görevlisini bıçaklayarak katletti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci gözaltına alınırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Korkunç olay Fransa’nın doğusundaki Nogent’te meydana geldi. Bir öğrenci, okulun önünde çantasını arayan öğretim görevlisini bıçakladı. 31 yaşındaki genç asistan olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

''ULUS YAS TUTUYOR''

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Çocuklarımızı korurken, anlamsız bir şiddet dalgasının kurbanı olan bir asistan hayatını kaybetti. Ulus yas tutuyor ve hükümet suçu azaltmak için seferber olmuş durumda'' ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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