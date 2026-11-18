Fransa'da son haftalarda düzenlenen protestolarda yaralanan ve ağır çalışma koşullarından şikayet eden polisler bu kez kendileri sokağa çıktı. Paris'te 400 ila 500 polis, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sarayının yakınındaki İçişleri Bakanlığı'na yürüdü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fransa'da haftalardır devam eden toplumsal gösterilerde görev yapan polisler, bu kez çalışma koşullarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Alliance Police sendikasının çağrısıyla ülkenin farklı bölgelerinden Paris'e gelen yüzlerce polis, Çarşamba günü Şanzelize'de toplandı.

Fransa'da bu kez polisler ayaklandı! Macron'un sarayına dayandılar

Le Figaro'nun aktardığına göre, yaklaşık 400 ila 500 polisten oluşan kortej, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınında bulunan Beauvau Meydanı'ndaki İçişleri Bakanlığı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Fransada polisler ayaklandı! Macronun sarayına dayandılar

POLİSLERİN SABRI TAŞTI

Mavi sendika bayrakları taşıyan göstericiler, son haftalarda düzenlenen öğrenci protestoları ve hayat pahalılığına karşı eylemlerde maruz kaldıkları şiddete tepki gösterdi.

Gösteriye çevik kuvvet birliklerinin yanı sıra adli polis, istihbarat ve olay yeri inceleme birimlerinden temsilciler de katıldı.

Alliance sendikası, personel yetersizliği, ağır çalışma koşulları ve görev sırasında yaralanan polislerin sayısındaki artış nedeniyle hükümete tepki gösterdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA YÜRÜDÜLER

Polislerin temel talepleri arasında risk primlerinin artırılması bulunuyor.

Sendika temsilcileri, maaş hesaplamasında kullanılan ilgili prim oranının yüzde 28,5'ten yüzde 35'e çıkarılmasını istiyor.

Franceinfo'nun aktardığına göre, Alliance Genel Sekreteri Fabien Vanhemelryck başkanlığındaki bir heyet, İçişleri Bakanı Laurent Nunez tarafından kabul edildi.

Ancak sendika temsilcileri, hükümetin zam teklifini yeterli bulmadı.

"BAKANIN CEVABI YETERLİ DEĞİL"

Nord bölgesi sendika delegesi Jean-Pierre Cloez, Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, "Bakanın yanıtı yeterli değil, yüzde 35'lik oranı hemen istiyoruz" dedi.

Alliance'ın Loire bölgesi sekreteri Sylvia Vaudou ise Fransız polis teşkilatında uzun süredir personel sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Vaudou, özellikle 17 Ekim'deki gösterilerde çok sayıda polisin yaralanmasının ardından teşkilattaki huzursuzluğun arttığını ifade etti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala