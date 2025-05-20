Fransa'da sel felaketi: Nehir 2 saatte 11 metre yükseldi, şehirler sular altında kaldı

Fransa'nın güneydoğusundaki Var bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. La Mole Nehri'nin taşması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise kayboldu. Bölgede acil durum ilan edilirken, havaalanı ve yollar sular altında kaldı.

Fransa'nın Var bölgesinde yaşanan yoğun yağışlar, Salı günü erken saatlerde La Mole Nehri’nin taşmasına neden oldu. Fransa meteoroloji servisi Meteo-France, sabah saatlerinde bölge için "turuncu" alarm verdi.

Nehirdeki su seviyesi yalnızca iki saat içinde 11 metre yükseldi. La Mole-Saint-Tropez Havalimanı da dahil olmak üzere çok sayıda alan sular altında kaldı.

"ÖLÜ VE KAYIPLAR VAR"

Var Valiliği, Le Lavandou’da bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Selin en çok etkilediği alanlar arasında Le Lavandou, Bormes-les-Mimosas ve Cavaliere yer aldı. Le Lavandou Belediye Başkanı Gil Bernardi, "Cavaliere şu an dünyadan kopmuş durumda. Sahil yolundaki otopark çöktü ve köprülerde ciddi hasar var. Saint-Tropez yönüne sahil yolundan ulaşmak şu an imkansız" ifadelerini kullandı.

YOLLAR KAPATILDI, KRİZ MERKEZİ DEVREDE

Bormes-les-Mimosas Belediyesinden yapılan açıklamada, RD98 karayolunun büyük bir kısmının sular altında kaldığı ve ulaşıma kapatıldığı belirtildi. Halka paniğe kapılmamaları çağrısı yapılan açıklamada, "Tüm çocuklarımız eğitim kurumlarında güvenli bir şekilde bulunuyor. Kriz merkezimiz aktif, müdahaleler sürüyor" denildi. Lavandou-Cavaliere arasındaki sahil yolu RD559 da sel nedeniyle kapatıldı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, marketler geçici süreyle kapılarını kapattı.

UYARI MESAJLARI CEP TELEFONLARINA GÖNDERİLDİ

Var İtfaiyesi, yaklaşık 100 personel ve çok sayıda araçla su tahliyesi ve kurtarma çalışmaları yürüttüklerini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ricamız, kesinlikle dere yataklarına yaklaşmamaları ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarıdır" denildi. Bölge halkının cep telefonlarına FR-ALERT sistemi üzerinden acil durum mesajları gönderildi.

CANNES VE NİCE'TE ÖNLEMLER ARTTI

Yağışların gün içinde doğuya, Alpes-Maritimes bölgesine kayması bekleniyor. Saint-Raphael ve Fréjus şehirlerinde sağanak etkisini sürdürürken, Cannes ve Nice belediyeleri tüm park ve bahçeleri geçici olarak kapatma kararı aldı. Yetkililer, taşkın riskinin devam ettiğini belirterek, "Halk bulundukları yerleri terk etmemeli" çağrısında bulundu.