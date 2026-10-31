ABD’de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde fotoğraf krizi yaşandı. Avrupalı bakanların Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile aynı karede bulunmak istememesi üzerine zirvenin geleneksel aile fotoğrafı çekimi programdan çıkarıldı.

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ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, bu kez diplomatik bir gerilimle gündeme geldi.

G20'de ‘aile fotoğrafı’ krizi! Avrupalı bakanlar Lavrov'la aynı kareye girmedi

RUS BAKANLA AYNI KAREDE YER ALMAK İSTEMEDİLER

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da katıldığı zirve öncesinde Avrupalı temsilciler, Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle Rus bakanla aynı fotoğraf karesinde yer almak istemedi. Yaşanan anlaşmazlık üzerine zirvelerde geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu aile fotoğrafı çekiminin iptal edilmesine karar verildi.

G20'de ‘aile fotoğrafı’ krizi! Avrupalı bakanlar Lavrov'la aynı kareye girmedi

"RUSYA İLE NORMALLEŞME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Avrupalı ortaklarla Sayın Lavrov’un birlikte yer alacağı bir aile fotoğrafı kesinlikle çekilmeyecek. Rusya ile normalleşme söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

G20'de ‘aile fotoğrafı’ krizi! Avrupalı bakanlar Lavrov'la aynı kareye girmedi

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Washington yönetiminin fotoğraf çekiminin bir gösteriye veya dikkat dağıtıcı bir unsura dönüşmesini istemediğini belirterek, çekimin resmi programdan çıkarıldığını bildirdi.

Adı açıklanmayan Batılı bir diplomat ise. Avustralya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu katılımcıların yaklaşık 3’te 1’inin Lavrov ile aynı fotoğraf karesinde yer almaya karşı çıktığını öne sürdü.

G20'de ‘aile fotoğrafı’ krizi! Avrupalı bakanlar Lavrov'la aynı kareye girmedi

İKİ AYRI ÇEKİM YAPILABİLİR

Avrupalı yetkililer, krizin aşılması amacıyla Lavrov'un yer alacağı ve sonrasında Rus bakanın katılmayacağı iki ayrı fotoğraf çekimi yapılabileceğini gündeme getirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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