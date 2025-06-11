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Gagauz liderine bir darbe daha! Ev hapsi uzatıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gagauz liderine bir darbe daha! Ev hapsi uzatıldı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Moldova'da mahkeme, 2023'teki başkanlık kampanyasının yasa dışı finanse edildiği iddiasıyla yargılanan Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul’un ev hapsini 30 gün daha uzattı. Suçlamaları reddeden Gutsul’un avukatı karara itiraz edeceklerini ve AİHM’e başvurmayı planladıklarını bildirdi. Gutsul’un serbest bırakılması için mahkeme önünde protestolar düzenlendi.

Moldova'da mahkeme, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'un ev hapsi süresini ikinci kez 30 gün uzatma kararı aldı.

Başkent Kişinev'deki mahkemede, Gutsul'un 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Gagauz liderine bir darbe daha! Ev hapsi uzatıldı - 1. Resim

Duruşmada kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen Gutsul’un, savcılığın talebi üzerine mahkemece 30 gün daha ev hapsinde kalmasına karar verildi.

Gutsul'un avukatı Sergey Moraru, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme kararının temelsiz olduğunu savunarak karara itiraz edeceklerini belirtti. Moraru, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı planladıklarını ifade etti.

Duruşma esnasında mahkeme binası önünde protesto gösterisi yapıldı. Moldova yönetimini bölgeye baskı kurmakla suçlayan eylemciler, Gutsul'un serbest bırakılmasını talep etti.

NE OLDU?

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, 25 Mart'ta Kişinev'deki havaalanında gözaltına alınmıştı.

Gutsul'un, 28 Mart'ta, 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı şekilde finanse edildiği gerekçesiyle süren davanın duruşmasında 20 gün tutuklanmasına karar verilmişti.

Kişinev mahkemesi, 9 Nisan'da Gutsul'un, ev hapsinde kalmasına karar vermiş ve 12 Mayıs'ta yapılan duruşmada mahkeme, savcılığın talebi üzerine ev hapsi süresini 30 gün uzatmıştı.

Bu sürede Gagauz Özerk Yeri'nin çeşitli bölgelerinde, Gutsul'un tutuklanmasına karşı gösteriler yapılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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