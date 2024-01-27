Gazze'de insanlık bu sefer çamura battı! İsrail mağduru çocuklar için hayat çok zor

Gazze'de İsrail zulmünde kaçan yüzlerce Filistinli güvenli ve temiz olmayan sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Çoğu çadırlarda yaşayan yerlerinden edilmiş siviller olumsuz hava şartlarının da etkisiyle zor günler yaşıyor. Etkisini artıran yağışlar nedeniyle çadırlar sular altında kalırken zulmün en büyük mağdurlarından çocukların çamur içerisinde uyuduğu görüldü...

Aylardır İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze'de insani durumu gittikçe kötüleşiyor. Savaş suçunun yanı sıra insanlık suçu da işleyen İsrail ordusu, bölgedeki krtik noktaları ateş altına aldığı gibi yardımların da gelmesine engel oluyor. Bölgede ciddi bir açlık sorunu baş gösterirken binlerce Filistinli gıda krizi nedeniyle yabani bitki ve hayavn yemi yemek zorunda kalıyor.

Sağlık ve gıda krizinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde etkisini artıran yağışlar yerlerinden edilmiş Filistinlilerin hayatını daha fazla zorlaştırıyor. Sıcaklığın da ciddi derecede düştüğü bölgede olumsuz hava şartları başta kuzey ve güney bölgelerinde yüz binlerce Filistinlinin sığındığı birçok barınma merkezi ve çadırın sular altında kalmasına yol açtı.

Etkili yağışlar, insanların battaniye ve kışlık kıyafet ile soba gibi ısınma sistemlerinde sıkıntı yaşadığı dönemde, hayatı daha da zorlaştırdı.

ÇADIRLAR SULAR ALTINDA...

Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Muhammed Basal, son günlerde, Gazze'nin çeşitli kentlerinde çadır ve evlerin su altında kaldığını dair binden fazla ihbar aldıklarını belirtti.

Yağmur suyu pompalarını çalıştırmak ve kurtarma araçlarını su basmış bölgelere taşımak için gerekli miktarda yakıtın bulunmamasının sivil savunma ekiplerinin işini aksattığını vurgulayan Basal,yerinden edilen insanların, gıda kıtlığı ve yüksek fiyatlar nedeniyle gittikçe kötüleşen yaşam ve sağlık koşullarından muzdarip olduğunu ve salgın hastalıkların yayılmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Basal, "Şiddetli yağmurlar, Gazze'de yerinden edilmiş insanlar için çadırlarla dolu pek çok alçak bölgede büyük su baskınlarının habercisi" dedi.

TEMİZ SU SORUNU

Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Hüsni Muhenna da yaptığı açıklamada, hava şartları ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların evlerine ve barınma merkezlerine kanalizasyon sızıntısı konusunda uyarıda bulundu.

"Şiddetli yağmur nedeniyle çadırların su altında kalması yerinden edilenlerin koşullarını daha da kötüleştirdi." diyen Muhenna, İsrail saldırıları nedeniyle tahrip olan kanalizasyon şebekesinden atık suların sızdığı Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan ve Ebu Raşid göletlerinin şiddetli yağışlarla taşması ve evlerin atık sular altında kalmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Muhenna, daha büyük tehlikelerle karşılaşmadan sivil savunma ekipleri ve çalışanların görevlerini yerine getirebilmesi için acil bir şekilde yakıt sağlanması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası tüm kurumlara bu konuda adım atmaları çağrısında bulundu.

GÖLETTEKİ SULAR TAHLİYE EDİLEMİYOR

İsrail'in 7 Ekim'de başladığı yıkıcı saldırılarının kanalizasyon şebekesini tahrip etmesi, Gazze kentinde yağmur sularının toplanması için tahsis edilen Şeyh Rıdvan Göleti'ne atık suların sızmasına neden oldu.

Hem İsrail'in aralıksız saldırıları ve bu saldırılarda binalarının ve teçhizatının hedef alınması hem yakıt kıtlığı nedeniyle hizmetlerinin çoğunu sunamaz duruma gelen Gazze Belediyesi de göletteki suyu tahliye edemiyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 257 Filistinli öldürüldü, 64 bin 797 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.