Uzmanlar 'Lahey'i değerlendirdi: Sonuç İsrail'in elini kolunu bağlayacak

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze’de yaşayanlara yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti. Kararın 2 hafta gibi bir sürede çıkmasını rekor olarak tanımlayan uzmanlar, İsrail’in elinin zayıfladığına ve köşeye sıkıştığına dikkat çekti.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Uzmanlar, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail hükmünü değerlendirdi. Kararın iki hafta gibi bir sürede çıkmasını rekor olarak tanımlayan uzmanlar şunları söyledi:

Milletlerarası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner: BM Anlaşması’nın 94. maddesine göre bütün devletlerin Adalet Divanının kararlarına uyması gerekiyor. Elbette ki İsrail bu mahkemeyi tanımadığını ileri sürecek. Kararların çoğu 15’e 1, 14’e 2 gibi çıktı. Bu oylama sonuçları da kararın ne denli ağır ve kuvvetli olduğunu gösteriyor.

Neredeyse oy birliğiyle çıktı. Divan iki hafta gibi kısa bir sürede karar verdi. Bosna davası 18 günde çıkmıştı. Ancak İsrail hem insanları soykırıma uğratıyor hem de haklılığı gasbediyordu. Bu karar haklılığın gasbedilmesine engel oldu. Artık bütün devletler İsrail’e karşı hem ekonomik hem de diplomatik olarak yaptırımlar uygulayabilir. Hukuken diğer devletlerine eline koz verildi. Devletler İsrail’e ‘Divan’ın kararına uy’ diyebilecek.

"BU KARAR İSRAİL'İN ELİNİ ZORLAŞTIRACAKTIR"

Milletlerarası Özel Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi: Bağlayıcılığı bulunan bu karar İsrail’in elini zorlaştıracaktır. İsrail’in sivillere yönelik eylemleri bu şiddette devam ettireceğini artık düşünmüyorum. Karar hukuki açıdan İsrail’in elini kolunu bağlayacak. Öncelikle burada verilen karar asılında bir ateşkes kararı değil. Eğer Hamas yeniden saldırırsa İsrail savunma yapabilir. Hamas’ın da elde edilen kazanımı çöpe atmaması gerekiyor.