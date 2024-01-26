İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Lahey sonrası İsrail çıkışı: 'Gazze'de yaşananlardan sorumlu'

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail hakkında verdiği kararın ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan dikkat çeken İsrail çıkışı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, "Gazze'de yaşananlardan İsrail sorumlu" dedi.

Gazze'de 110 günü aşkın bir süredir katliam yapan İsrail hakkında bugün Uluslararası Adalet Divanı'ndan karar çıktı. Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleşen Güney Afrika’nın İsrail aleyhinde açtığı davada, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığı belirtildi. Kararın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'dan açıklama geldi.

CNN Türk'e konuşan Cameron, şu ifadeleri kullandı:

GAZZE'DE ATEŞKES DERHAL SAĞLANMALI

"Ateşkes değil ancak duraklama, aralık umudu var. Bu konuda bir olasılık var. Aralık, hem esirler için hem yardımların ulaşması için faydalı olabilir. Sürdürülebilir bir ateşkes istiyoruz. Bizim istediğimiz şey derhal savaşların, çatışmaların durması. Bu aralıkla olabilir. Böylece Gazze'ye yardım ulaştırılabilir ve esirler serbest bırakılabilir. Şu anda bunun amacıyla uğraşıyoruz. Bunu insanların anlaması çok önemli. İngiltere bunu istiyor. Bunun için baskı uyguluyor. Aralık istiyoruz, sonrasında da sürdürülebilir ateşkes konusunda adımlar atılmasını istiyoruz.

Derhal aralık olmalı, çünkü esirleri evlerine ulaştırabilirler. Bu önemli bir şey. Daha fazla yardım ulaştırılması gerekiyor. Görüşmelerin devam etmesi gerekiyor. İsrail'in yeniden suların, boruların vanasını açması gerekiyor.

"YAŞANANLARDAN İSRAİL SORUMLU"

İsrail Gazze'den yaşananlardan dolayı sorumlu. Bu yüzden daha fazla insani felaketten uzaklaşmamız gerekiyor.

"HAMAS LİDERLERİ GAZZE'DEN ÇIKARILMALI"

Ufukta, gelecekte bir Filistin devleti olacaksa bu yeni bir Filistin hükümetiyle olabilir. Bunun dışında Hamas liderlerinin Gazze'den çıkartılması gerekiyor.

Öncelikle biz iki devletli çözümü destekliyoruz. 7 Ekim katliamlarını düzenleyen kişiler, Hamas'taki kişiler İsrail'i terk etmesi gerekiyor. Bu olmazsa Hamas hala Gazze'deyse ve roket saldırıları düzenlemeye devam edebiliyorsa İsrail'e iki devletli çözüm olmayacak.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"

İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişki konusunda şunları söyleyebilirim; Çok iyi bir ilişki var aramızda. NATO'da güçlü bir ortaklığımız var. İsveç'in NATO'ya girmesi bizi güçlendirecek, Türkiye'yi güçlendirecek."