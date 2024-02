Gazze'den son gelişmeler: İsrail kampları vurdu, can kaybı 30 bini aştı

7 Ekim'den bu yana İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de, durum içler acısı. 30 binden fazla insanın can verdiği topraklarda aynı zamanda açlık ve hastalıklarla da mücadele ediliyor. İşte bölgedeki son durum.

02/29/2024 11:11

İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek "insani bir felakete" sebep olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde 7 çocuğun daha açlıktan öldüğü belirtildi. İsrail'in engeli nedeniyle İnsani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısı 13'e yükseldi.

02/29/2024 10:15

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bini aştı.

02/29/2024 09:44

İsrail ordusunun işgal ettiği Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 30 sivilin öldüğü bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat ve Bureyc mülteci kamplarını bombaladığı belirtildi.

Söz konusu kamplara yönelik saldırılarda yaşamını yitiren 25 Filistinlinin Deyr el-Belah bölgesindeki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği aktarılan haberde, öldürülenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu ifade edildi. İsrail savaş uçaklarının doğrudan evleri hedef aldığı saldırılarda kamplarda büyük yıkımın olduğu vurgulanan haberde, enkaz altında kalan çok sayıdaki cansız bedene henüz ulaşılamadığı aktarıldı. Haberde, İsrail ordusunun ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini de topçu atışlarıyla hedef alması sonucu öldürülen 5 Filistinli cesedinin de Gazze Avrupa Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

02/29/2024 09:39

İsrail ordusunun Gazze'nin en-Nasirat Mülteci Kampı'ndaki bir okula düzenlediği saldırıda başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan anne Hanadi Ebu Amşe'nin bebeği, sezaryenla alınarak yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü. Hastanedeki sağlık çalışanları tarafından Sümeyye adı verilen kız bebek, özel bakım gerektiği için nakledildiği Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kısıtlı imkanlara rağmen hayata tutunmayı başardı. O günden bu yana kimsenin sormadığı 65 günlük bebeğe hastane sahip çıkmış durumda.

02/29/2024 05:19

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, akaryakıt bulunamayan Kemal Advan Hastanesinin hizmet dışı kalması sonucu Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar için herhangi bir sağlık hizmetinin kalmadığını duyurdu.

02/29/2024 04:11

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşünün "hala çözülmemiş meselelerden biri olduğu" ifade edildi. Haberde, müzakerelerin önündeki engellerden birinin de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşü meselesi olduğuna dikkat çekilerek, "şu ana kadar müzakerelerdeki en önemli meseleye çözüm bulunamadığı" kaydedildi.

Adı açıklanmayan İsrailli kaynaklar gazeteye yaptıkları açıklamada, "Şu anda rakamlar (Gazze'deki İsrailli esirler ve serbest bırakılması beklenen Filistinli esirler), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması ve ateşkes üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

02/29/2024 03:00

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan sonraki planlarıyla ilgili açıklamasını reddederek, bunu uluslararası topluma yönelik meydan okuma olarak değerlendirdi.

Abbas ayrıca mesajında şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu'nun savaş sonrası planı uluslararası topluma meydan okumaktır. Bu aşırılık yanlısı İsrail hükümetinin üzerinde çalıştığı hedef, yalnızca iki devletli çözüme dayalı barışa ulaşma şansını baltalamak değil, aynı zamanda etnik temizlik ve Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik kampanyaları yoğunlaştırmaktır."

02/29/2024 02:23

New York'ta Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamını sonlandırması ve acil ateşkes yapılması için 24 saatlik kesintisiz eylem başlattı. New York Belediye binasının bahçesinde toplanan ABD'li aktivistler, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği 24 saat sürecek mitingde konuşmacılar, ABD'yi İsrail'i desteklemekten vazgeçmeye çağırırken, New York Belediye Başkanı Eric Adams ve şehir meclis üyelerine sesini duyurmaya çalıştı.