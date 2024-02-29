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    • Haberler > Ekonomi > G20'de kritik görüşme: Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi

    G20'de kritik görüşme: Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi

    Düzenleyen: /
    - Güncelleme:
    G20&#039;de kritik görüşme: Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
    Janet Yellen, Mehmet Şimşek, G20 Zirvesi, Haber

    Ekonomi Haberleri

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek G-20 toplantılarının yapıldığı Sao Paulo'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. Yellen’dan görüşmeye ilişkin paylaşım geldi: “Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini görüşmek üzere Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin kalıcı önemini de vurguladım.”

    ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile G-20 toplantılarının yapıldığı Sao Paulo'da gerçekleşen görüşmelerine ilişkin paylaşım yaptı.

    Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen toplantıda ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ‘Türkiye’nin ekonomi politikasının devam eden gelişimi' konuşuldu.

    Kara para aklama, terörist rejimlerinin finansmanına karşı mücadele ve yaptırımlar gibi bölgesel konular da toplantının gündem maddeleri arasındaydı.

    Bakan Şimşek ile görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Yellen, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini görüşmek üzere Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin kalıcı önemini de vurguladım."

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
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