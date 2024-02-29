G20'de kritik görüşme: Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi

Düzenleyen: Sibel Sancaklı 29 Şubat 2024 09:55 - Güncelleme: 29 Şubat 2024 10:19 - Güncelleme:

Janet Yellen, Mehmet Şimşek, G20 Zirvesi, Haber

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek G-20 toplantılarının yapıldığı Sao Paulo'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. Yellen’dan görüşmeye ilişkin paylaşım geldi: “Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini görüşmek üzere Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin kalıcı önemini de vurguladım.”