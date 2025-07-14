Ülke şokta! 6,2'lik depremle sarsıldılar
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Orta Amerika ülkesi Panama, son dakika bir depremle sarsıldı. Panama açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Panama açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Burica bölgesine 206 kilometre mesafede olduğunu bildirdi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir