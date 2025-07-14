Ülke şokta! 6,2'lik depremle sarsıldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Temmuz 2025 21:24 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 21:24 - Güncelleme:

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Orta Amerika ülkesi Panama, son dakika bir depremle sarsıldı. Panama açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Panama açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Burica bölgesine 206 kilometre mesafede olduğunu bildirdi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. İlgili Haber Endonezya'nın doğusu 6,7’lik depremle sarsıldı!

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir