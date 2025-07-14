İspanya’da korkutan deprem: Havalimanı çatısı çöktü!

İspanya’da sel felaketinin hemen ardından bu kez şiddetli bir deprem paniği yaşandı. Popüler turistik bölgeleri sarsan 5.5 büyüklüğündeki depremde bir havalimanının çatısı çöktü, araç galerileri zarar gördü.

İspanya'nın güneyinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Costa del Sol ve Alicante gibi popüler turistik merkezler de dahil olmak üzere geniş bir bölgeyi etkileyen sarsıntı, yüzlerce kasabayı vurdu.

Deprem yerel saatle sabah 7 sularında yaşandı. Almeria'da bir havaalanının çatısı çöktü ve bir araç galerisi zarar gördü.

Almeria Havalimanı çalışanları, önce ardı ardına sesler duyduklarını, ardından büyük bir patlama ve yoğun bir toz bulutu oluştuğunu anlattı. "Bu bizim için gerçek bir korkuydu. Günün ilk kahvesini içen çalışanlar vardı ama neyse ki kimse yaralanmadı" dedi.

Huercal de Almeria'daki bir Toyota showroomunda da tavan çökerken, hasarın onarım çalışmaları başladı.

EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGELER

İspanyol El País gazetesi, Granada, Malaga, Jaen, Murcia, Alicante ve Albacete'nin en çok etkilenen yerler olduğunu aktardı.

Deprem, İspanya'nın kuzeydoğusunda yaşanan sel felaketinin hemen ardından geldi. Cumartesi günü etkili olan sağanak yağışlar, Barselona başta olmak üzere birçok kenti sular altında bıraktı.

SEL FELAKETİNİN ARDINDAN DEPREM

Barselona yakınlarındaki Cubelles kasabasında bir kadın ve çocuğun taşan Foix Nehri'ne düştüğü ve sel sularına kapıldığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, helikopterler ve drone ekipleriyle bölgede arama çalışması yürüttü.

AEMET, Cumartesi günü Barselona'ya yalnızca birkaç saat içinde en az 155 mm yağmur yağdığını açıkladı. Navarra, Zaragoza ve Girona'da da şiddetli yağışlar görüldü.

Görüntülerde araçların bulanık sular altında kaldığı, caddelerden akan nehirler tarafından sürüklendiği ve taşan El Cardener Nehri boyunca arabaların sürüklendiği görüldü.

Cubelles Belediye Başkanı Rosa Montserrat Fonoll, "Cubelles'te hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi ve kasabadan saniyede 200 metreküp su aktığını belirtti.