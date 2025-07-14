Avrupa ülkesi resmen kavruldu: Ölü sayısı 1000'in üzerinde!

İspanya'da aşırı sıcaklar can aldı. İspanya Çevre Bakanlığı, ülkede son iki ayda yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 1180 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun 65 yaşın üzerinde olduğu ve yarısından fazlasının kadınlardan oluştuğu belirtildi. Öte yandan Avrupa’da 12 ülkede 23 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında aşırı sıcaklar nedeniyle 2 bin 300 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'yı etkisi altına alan yüksek hava sıcaklıklarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

1180 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanya Çevre Bakanlığı, 16 Mayıs-13 Temmuz tarihleri arasında ülkede etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 1180 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Bakanlık, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun 65 yaşın üzerinde olduğunu ve yarısından fazlasını kadınların oluşturduğunu ifade etti. Bakanlık, geçen yılın aynı döneminde 114 kişinin aşırı sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

GEÇEN YAZ 2 BİN 191 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Batı Avrupa'daki diğer ülkeler gibi İspanya da son haftalarda aşırı sıcaklardan etkilenmiş ve sıcaklıklar genellikle 40 santigrat derecenin üzerinde seyretmişti. Carlos III Sağlık Enstitüsü verilerine göre ise İspanya’da geçtiğimiz yaz mevsimi döneminde toplam 2 bin 191 kişi hayatını kaybetmişti.

AVRUPA'DA 12 ÜLKEDE TOPLAM 2 BİN 300 KİŞİ ÖLDÜ

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir raporda, Avrupa’da 12 ülkede 23 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında aşırı sıcaklar nedeniyle 2 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış, en çok can kaybının 499 ile İtalya'nın Milano kentinde kaydedildiği ifade edilmişti.