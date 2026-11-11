Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu olan pilotu Lewis Hamilton, Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarını yerinde incelemek için Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Mısır Kızılayı yetkililerinden yardımların bölgeye ulaştırılması hakkında bilgi alan Hamilton, lojistik depoları da gezdi.

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Ferrari pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'na gitti. Kuzey Sina Valisi Khaled Majour ve Mısır Kızılayı yetkilileriyle görüşen Hamilton, Gazze'ye gönderilen yardımların durumu ve bölgeden Mısır'a getirilen Filistinliler hakkında bilgi aldı.

Gazze'yi sel vurdu, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton soluğu Refah Sınır Kapısı'nda aldı! İlk işi bunu sormak oldu

YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Mısır Kızılayı görevlilerini selamlayan Hamilton, yardımların Gazze'ye ne sıklıkla girebildiğini sordu. Hamilton daha sonra Gazze'ye yardım girişini kolaylaştıran Mısır Kızılayı'nın lojistik depolarını ziyaret etti.

Gazze'yi sel vurdu, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton soluğu Refah Sınır Kapısı'nda aldı! İlk işi bunu sormak oldu

GAZZE'Yİ HAFTA SONU SEL VURMUŞTU

Hamilton'un ziyareti, hafta sonu Gazze'yi vuran şiddetli yağmur ve sellerin ardından geldi. Sellerde 4'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze'yi sel vurdu, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton soluğu Refah Sınır Kapısı'nda aldı! İlk işi bunu sormak oldu

İNSANİ YARDIMLARIYLA DA BİLİNİYOR

7 kez F1 şampiyonu olan 41 yaşındaki Hamilton, insani yardım ve hayır işlerine olan desteğiyle de tanınıyor. Ayrıca insani yardım ve kurtarma çalışmalarına yönelik çabaları da destekleyen Hamilton, 2021 yılında gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki kariyerlere erişimini sağlamak amacıyla "Mission 44" adıyla hayır kurumu kurmuştu.

Gazze'yi sel vurdu, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton soluğu Refah Sınır Kapısı'nda aldı! İlk işi bunu sormak oldu

İngiliz pilot, 2022'de ise İngiliz gazetesi Sunday Times tarafından yayınlanan yıllık bağış listesinde 5'inci sırada yer almış, o dönemde 20 milyon sterlin (yaklaşık 26 milyon dolar) bağışta bulunmuştu.

Gazze'yi sel vurdu, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton soluğu Refah Sınır Kapısı'nda aldı! İlk işi bunu sormak oldu

Ferrari pilotu Hamilton, Gazze'de İsrail hava saldırılarında öldürülen çocuklar hakkında sık sık sosyal medya paylaşımları ve ateşkes çağrısı yapıyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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