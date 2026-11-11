İsrail Meclisinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ile eski Başbakan Naftali Bennett arasında tansiyon yükseldi. Netanyahu'nun konuşması sırasında Bennett'in Katar ve 7 Ekim saldırılarına ilişkin eleştirileri, ikili arasında sözlü tartışmaya neden oldu. Bennett'in Netanyahu'nun 'Katarlı danışmanları' hakkındaki soruları da gerginliği artırarak tartışmayı alevlendirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İsrail siyasetinde tartışmalı anlara bir yenisi daha eklendi. Meclisin açılış töreninde Başbakan Netanyahu'nun konuşması sırasında söz alan eski Başbakan Naftali Bennett, hükümetin Katar politikasını ve 7 Ekim 2023 saldırılarına ilişkin soruşturma komisyonu kurulmamasını eleştirdi. Bennett'in açıklamalarına Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da karşılık verince Mecliste sözlü tartışma yaşandı.

Bennett, Netanyahu'nun iki danışmanının Başbakanlık Ofisinde görev yaptıkları sırada "Katar'ın çıkarlarını desteklemek için para aldıkları" yönündeki iddialara atıfta bulunarak, Netanyahu'ya "Katarlı danışmanları" hakkında sorular yöneltti.

İsrail meclisinde tansiyon düşmüyor! Netanyahu konuşurken eşi Sara ile eski Başbakan birbirine girdi

ESKİ BAŞBAKAN VE SARA NETANYAHU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Bu esnada Mecliste aynı sırada oturan Sara Netanyahu'nun Bennett'e karşılık vermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.

Netanyahu, yakın çalışma arkadaşlarının Katar'dan para aldığı iddialarına dayanan ve "Katargate" olarak adlandırılan olay kapsamında geçen yıl ifade vermişti.

İsrail meclisinde tansiyon düşmüyor! Netanyahu konuşurken eşi Sara ile eski Başbakan birbirine girdi

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından ise Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyon ortakları, Katar'ın seçim sürecine müdahale ettiğini ve seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.

Filistin asıllı İsrailli Milletvekili Ahmed Tıybi ise Katar'dan finansman alan tek partinin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi olduğunu söylemişti.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Dünya bu vahşeti konuşuyor! Kafesin içinde toprağa gömülen 11 aylık bebek sağ bulundu

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala