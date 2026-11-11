İsrail meclisinde tansiyon düşmüyor! Netanyahu konuşurken eşi Sara ile eski Başbakan birbirine girdi
İsrail Meclisinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ile eski Başbakan Naftali Bennett arasında tansiyon yükseldi. Netanyahu'nun konuşması sırasında Bennett'in Katar ve 7 Ekim saldırılarına ilişkin eleştirileri, ikili arasında sözlü tartışmaya neden oldu. Bennett'in Netanyahu'nun 'Katarlı danışmanları' hakkındaki soruları da gerginliği artırarak tartışmayı alevlendirdi.
İsrail siyasetinde tartışmalı anlara bir yenisi daha eklendi. Meclisin açılış töreninde Başbakan Netanyahu'nun konuşması sırasında söz alan eski Başbakan Naftali Bennett, hükümetin Katar politikasını ve 7 Ekim 2023 saldırılarına ilişkin soruşturma komisyonu kurulmamasını eleştirdi. Bennett'in açıklamalarına Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da karşılık verince Mecliste sözlü tartışma yaşandı.
Bennett, Netanyahu'nun iki danışmanının Başbakanlık Ofisinde görev yaptıkları sırada "Katar'ın çıkarlarını desteklemek için para aldıkları" yönündeki iddialara atıfta bulunarak, Netanyahu'ya "Katarlı danışmanları" hakkında sorular yöneltti.
ESKİ BAŞBAKAN VE SARA NETANYAHU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Bu esnada Mecliste aynı sırada oturan Sara Netanyahu'nun Bennett'e karşılık vermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.
Netanyahu, yakın çalışma arkadaşlarının Katar'dan para aldığı iddialarına dayanan ve "Katargate" olarak adlandırılan olay kapsamında geçen yıl ifade vermişti.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından ise Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyon ortakları, Katar'ın seçim sürecine müdahale ettiğini ve seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.
Filistin asıllı İsrailli Milletvekili Ahmed Tıybi ise Katar'dan finansman alan tek partinin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi olduğunu söylemişti.